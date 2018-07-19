"Обезврежен и упакован": ВСУ ликвидировали наемника из России. Фото 18+

В Донецкой области под городом Мариуполь морпехи ликвидировали разведчика из России.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отметив, что россиянин, вероятно, был из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ВС РФ.

"Попытался проникнуть на позиции 503-го батальона морской пехоты под Мариуполем. Однако наши бойцы на посту не спят, бой на короткой дистанции закончился быстро", - написал он.

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"Наемник обезврежен и упакован. Спасибо морпехам за отличную службу и защиту Родины!" - добавил Бутусов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе наемники РФ перебили друг друга.