"Обама звонил Путину": Лавров раскрыл детали переговоров по Украине в 2014 году

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по Украине в 2014 году.

По его словам, тогдашний глава Белого дома якобы просил не отговаривать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича от соглашения с оппозицией. Такое заявление Лавров сделал в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске, передает РИА "Новости".

"Когда этот документ был уже готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа, потому что он добровольно отказывался от всех своих прерогатив Верховного главнокомандующего, обязался только использовать полицию и силу ОМОНа для охраны правительственных зданий – больше ни для чего – и соглашался на досрочные выборы", – сказал Лавров.

По его словам, в США якобы почувствовали, "что это перебор".

"Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать – это его суверенное право. Что и произошло. А потом, наутро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков", – добавил Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что Москва обратилась к гарантам соглашения, однако Янукович бежал, самоустранившись.

"Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает", – пожаловался Лавров.

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