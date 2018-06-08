"Новороссия" может вернуться: генерал СБУ заявил об опасности

Кремль, потерпев неудачу с созданием т.н. "Новороссии", временно отложил план по расчленению Украины, но в любой удобный момент готов вернуться к нему опять.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"Мы должны понимать, что благодаря патриотичной позиции одесситов мы спасли Одессу от "ОНР" - "Одесской народной республики". Также спасли Харьков, Херсон и так далее. Но там остается прослойка людей, которую мы называем русофилами и украинофобами. Она никуда не делась. Были зачистки, были операции, немного их "побомбили" и они затихли, а сейчас появились опять", - отметил генерал.

По его словам, Одессу спасает от всплеска сепаратизма тот факт, что она отдалена от России.

"Говорят, что Россия в дальнюю тумбочку засунула план создания "Новороссии". В тумбочку, но не дальнюю. Если по карте смотреть - Харьков, Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса - эта коса у них перед глазами, и они хотят этот план все-таки осуществить и ждут момента. Мы должны быть очень осторожными. Такие обстоятельства могут сложиться в любой момент. В ближайшее время, я думаю, нет такой возможности, но нельзя исключать, что это будет через год, два и так далее", - заявил Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном поселке Затока под Одессой разразился скандал из-за того, что в местном отеле транслировали подконтрольные террористам Донбасса телеканалы "Новороссия" и "Оплот".

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