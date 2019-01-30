Никаких мирных планов: Украина выдвинула России жесткое требование

Украина требует у России освобождения трех бойцов ВСУ, захваченных террористами в плен в боях за Дебальцево. Ранее их уже предлагали обменять на арестованных россиян.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что Кремль отказывается от обмена, ожидая, пока в Украине сменится власть.

"Украинская сторона подняла еще один вопрос: у нас есть все причины считать, что некоторые наши заложники могли быть запытаны в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО на протяжении всех этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают", – пишет Геращенко.

Теперь Украина требует информации о судьбе этих людей, подчеркнула она. Как и о судьбе еще 70 украинцев, удерживание которых тщательно скрывается.

Ирина Геращенко Facebook

"И позор, как реагируют на гуманитарную катастрофу РФ и их марионетки из ОРДЛО – предатели Украины. Чтобы заставить РФ отдать наших, нужны не новые мирные планы, а новые жесткие санкции", – подвела итог политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря российская сторона в ТКГ в Минске в очередной раз отказалась обсуждать обмен украинских пленныхи политзаключенных на граждан РФ, а представитель страны Борис Грызлов даже не явился на заседание.

Напомним, что 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания. Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram