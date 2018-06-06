"Мы имеем дело с убл*дками": фигурант "расстрельного списка-47" выступил с заявлением

Журналист Еспресо TV Богдан Буткевич прокомментировал свое попадание в список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

Буткевич сообщил в эфире ObozTV, что не знает, является ли данный список реальным. "Не знаю, это вопрос не ко мне, а к СБУ. Я этот список увидел впервые, как и все", - сказал он.

"Мы имеем дело с убл*дками, поэтому я от них ничего не жду. Я считаю, что обязанность каждого нормального человека - сделать все, чтобы эти российские убл*дки ушли из моей страны и больше никогда не имели к этому отношения. Если они думают, что кого-то напугают, то это их большие т*порылые мечты", - заявил Буткевич.

На вопрос, дали ли ему после публикации списка государственную охрану, журналист отшутился: "Конечно дали – личную, как у Пабло Эскобара (колумбийского наркобарона – ред.). Насколько я знаю, всем (фигурантам – ред.) предлагали охрану, но я от нее отказался".

Также журналист сообщил, что хочет найти того, кто "слил" данные списки изданию "Страна". По мнению Буткевича, "их давно надо было позакрывать, учитывая, кто их шеф и откуда они финансируются".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские спецслужбы инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы задержать организаторов покушения на него. 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак заявил о поимке заказчика убийства журналиста.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

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