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Не отмоются: в России определили убийц Бабченко

15.6тЧитать новость на украинском

Убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко может стать еще более резонансным, чем отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Такое мнение в своем Telegram высказал российский публицист Александр Невзоров.

По его словам, убийцы известны - "уголовники, захватившие Донбасс".

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"Тот редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал. А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей", – написал Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист-криминалист Анна Маляр уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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