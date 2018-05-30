Не отмоются: в России определили убийц Бабченко

Убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко может стать еще более резонансным, чем отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Такое мнение в своем Telegram высказал российский публицист Александр Невзоров.
По его словам, убийцы известны - "уголовники, захватившие Донбасс".
"Тот редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал. А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей", – написал Невзоров.
Как сообщал OBOZREVATEL, юрист-криминалист Анна Маляр уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.
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