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Не из-за войны: психолог объяснил волну суицидов в украинской армии

1.9тЧитать новость на украинском

Психологические проблемы, толкающие украинских военных на самоубийство, далеко не всегда связаны с боевыми действиями на востоке Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV психолог и волонтер Андрей Полтавцев.

Эксперт прокомментировал обнародованную ранее информацию о зарегистрированных 586 случаях суицида в ВСУ за годы войны.

"Это не так много, как кажется сразу. В Украине кончает жизнь самоубийством в среднем 22 человека на 100 тысяч населения. Это больше, чем в некоторых развивающихся странах, но меньше, чем в развитых. Например, в Финляндии или Австрии этот показатель выше", - заявил психолог.

По его словам, "основная тема суицидов в армии – возникающие психологические проблемы".

"Но они возникают не от того, что там очень сложные условия, постоянный риск, война, оружие в руках, а от того, что человек, например, позвонил домой, а ему жена или кто-нибудь сказал - "ты там только бухаешь, ты там ничего не делаешь". Человек не выдержал и покончил жизнь самоубийством. Разное бывает", - отметил Полтавцев.

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"Конечно, надо работать с ребятами, наладить систему, которая бы предупреждала суициды, но говорить о том, что все так плохо, и у нас так много суицидов... У нас за прошлый год на мирной части Украины погибло более 3,5 тыс. людей в ДТП. Так что говорить "кошмар" было бы неправильно", - заявил он.

По словам эксперта, к работе в воинских подразделениях необходимо привлекать больше штатных психологов и капелланов.

"Не настолько все ужасно, все можно поправить - была бы на то воля и необходимые распоряжения", - считает Полтавцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны назвали основные причины небоевых потерь Вооруженных сил Украины.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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