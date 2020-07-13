Названо имя десантника, павшего на Донбассе от обстрелов наемников РФ. Фото

На Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России 13 июля погиб боец 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев Евгений Чумаченко.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. У погибшего остались жена и двое детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Чумаченко, 1988 года рождения, был родом из Одесской области.

"Сегодня, 13 июля 2020 года, в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович, 1988 года рождения, родом из Одесской области", – сказано в сообщении.

Командование и личный состав воинской части выразили соболезнования семье павшего воина.

О дате и месте проведения церемонии прощания будет сообщено позднее.

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб Евгений Чумаченко Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.