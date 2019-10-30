После аннексии Крыма и строительства Керченского моста Россия фактически захватила и Азовское море. События ноября 2018 года, когда при попытке прохода через Керченский пролив была атакована и захвачена украинская корабельно-катерная группа, четко показывают, что Россия на этом не остановится и будет пытаться взять под контроль еще и море Черное. Она и так достаточно часто закрывает определенные участки акватории, на которых проводит мероприятия боевой подготовки своих ВМС. Поэтому в украинско-российском противостоянии назревает новый этап – борьба за Черное море.

Строим флот "с нуля"

В 2014 году, когда Россия захватила Крым, Украина фактически потеряла и собственные Военно-морские силы, которые базировались на полуострове. Под контролем Украины оставалось всего десять боевых единиц, среди которых фрегат "Гетман Сагайдачный", артиллерийский катер "Скадовск", вспомогательные суда "Переяслав", "Нетешин", "Сватово" и пять катеров.

И хотя впоследствии в апреля 2014 года захватчик частично вернул Украине 35 единиц захваченных кораблей, среди них были только наиболее старые и условно боеспособные. Корвет "Винница", корабль управления "Донбасс" и еще несколько судов вообще пришли "из плена" на буксире. Враг обещал, что процесс передачи будет продолжаться. Но в июле 2014-го Россия прекратила передавать нам захваченное вооружение и технику.

Все остальные, более боеспособные и новые корабли, русские отдавать не собираются и сегодня. Среди них наши относительно новые корветы "Луцк" (1993) и "Тернополь" (2006), морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", БДК "Константин Ольшанский", КУ "Славутич" и подводная лодка "Запорожье".

Подводная лодка "Запорожье"

В конце ноября 2018 года в Керчи россияне захватили еще два наших катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947).

Поэтому собственный украинский военный флот приходится создавать фактически "с нуля". Имея противником Россию и ее возможности на Черном и Азовском морях, мы должны создать такие собственные ВМС, которые смогут эффективно противодействовать врагу на данных театрах боевых действий.

Задача довольно непростая, но только собственным флотом мы сможем защитить свои границы и вернуть утраченные территории.

Станут ли эффективными "москиты"

Однако на будущее нового украинского военного флота у специалистов и экспертов разное видение. Одни выступают за концепцию так называемого "москитный флота".

Такой флот, действуя на высоких скоростях вблизи собственного побережья, наносил бы "жалящие" удары по конвоям, одиночным кораблях и транспорту противника. Для этого в ВМС должно быть достаточное количество небольших, но быстрых и маневренных боевых единиц, которые будут нести довольно мощное вооружение. Такие боевые "жалящиех средства", а это ракетные и артиллерийские катера (небольшие мореходные платформы с соответствующим вооружением), Украина способна создать и построить сама.

Основой "москитного флота" должны были стать до 3-х десятков малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза", ракетных катеров "Лань", вооруженных противокорабельными ракетами "Нептун" украинской разработки, а также десантно-штурмовые катера "Кентавр". Назывались и сроки завершения строительства этих 30 кораблей - до 2020 года.

Другие украинские военные специалисты убеждены, что в море, над которым господствует русская боевая авиация, даже самые быстрые "москиты" без мощных средств противовоздушной обороны обречены на гибель уже на выходе из собственных баз. Установление таких комплексов ПВО значительно усиливает катер, но делает его уже не "москитом", а значительно более тяжелым и менее маневренным.

Поэтому, по мнению сторонников этой идеи, все средства нужно пустить не на строительство малых катеров, а на создание собственных корветов. И кроме того, закупить за рубежом несколько "бэушных", но все еще боеспособных военных кораблей и оснастить их мощным вооружением (отечественным комплексом ПКР "Нептун"), а также приобрести еще и несколько малых подводных лодок.

Каждый из этих путей требует немало средств от государства, но на данный момент ни от одного из них Украина не отказалась. С 2014-го года украинские ВМС получили шесть построенных на отечественных судостроительных предприятиях МБАКив проекта "Гюрза" (малых бронированных артиллерийских катеров). Также в Военно-Морские силы поступили несколько судов обеспечения и других единиц плавсредств, которые прошли ремонт и модернизацию тоже в Украине. Сейчас проходят испытания и вскоре поступят в ВМС два десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр".

И МБАКи "Гюрза", и ДШК "Кентавр" были построены на предприятии "Кузня на Рыбацком". На предприятии в 2019 году заложены еще две "Гюрзы" и "Кентавр", которые должны быть построены в кратчайшие сроки.

МБАК "Гюрза"

"Лань" и "Веспа"

Кроме того, Украина разработала уникальную быструю мореходную платформу с вооружением под названием "Лань". Вышел небольшой, но ловкий патрульный артиллерийский катер проекта ТТ400Т, главный калибр которого составила универсальная автоматическая артиллерийская установка калибра 76,2 мм. Водоизмещение - 420 тонн. Однако этот проект сегодня воплощают во Вьетнаме и уже построено семь единиц.

После событий 2014 года эта платформа могла пригодиться и в самой Украине.

Рассматривался проект строительства для ВМС Украины большой серии собственных ракетных катеров типа "Лань".

Это должны быть хорошо вооруженные для своего класса ракетные катера. На палубе каждого вместо 76,2 мм артустановки решено было расположить 57-мм пушку, перспективный зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Арбалет", 16 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", две артиллерийские установки АК-630М, два пулемета 12,7 мм, радар Morena Delta-3D и систему управления огнем Protazan-K, Spys-K. Кроме того, с каждого борта должны быть расположены четыре пусковые установки сугубо украинских ПКР "Нептун".

Испытания ПКР "Нептун"

Для такого количества вооружения отечественные корабелы несколько изменили "Лань" и разработали новый проект водоизмещением в 640 тонн под названием "Веспа". Согласно обнародованным ТТХ, платформа способна развивать скорость до 40 узлов и автономно находиться в плавании до 10 суток. Однако на данный момент сооружение катеров этой серии еще не начато.

Владимир хочет корвет "Владимир Великий"

Кроме того, стоит упомянуть, что на Черноморском судостроительном заводе с 2011-го года строится отечественный корвет "Владимир Великий" проекта 58250.

Новейший украинский корвет - это перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" для Военно-морских сил Украины. Работа над проектом была завершена еще в 2008 году. Планы были достаточно амбициозны. Так, первый корабль предполагалось спустить на воду в 2012 году, до 2021-го флот должен был иметь 4 таких корвета, а к 2026 году - уже 10-12.

Будущий корабль должен был иметь экипаж 108 человек. Корвет был водоизмещением в 2500 тонн, автономностью до 30 суток и дальностью плавания до 4000 миль (около 7,4 тыс. Км). При этом он смог бы развивать скорость в 32 узла (около 60 км/ч). Его предполагалось вооружить итальянской 76,2-мм автоматической корабельной пушкой Super Rapid производства компании OTO Melara со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту, спаренной 35-мм корабельной зенитной установкой производства швейцарской компании Oerlikon и торпедами MU90, которые производит европейский оружейный консорциум EuroTorp.

Корвет "Владимир Великий"

Также корвет должен был получить 16 зенитных ракет типа Aster-15, восемь мощных французских ПКР Exocet с дальностью действия до 180 км. Силовую установку, системы связи и управления, а также радиолокационное оборудование на корвете планировалось установить украинского производства. Кроме того, на вооружении должен был быть боевой противолодочный вертолет, для которого на палубе был специальную площадку.

В целом корвет проекта 58250 был бы опасен практически для любых противников, которые могли бы встретиться ему на море. За размеры и огневую мощь некоторые эксперты отнесли украинский корвет к категории малых фрегатов.

На октябрь 2019-му году общая готовность объекта оценивается всего в 17%, а корпус корвета собран на 80%. Однако Украина намерена его достроить.

В октябре 2019 было принято решение о возобновлении Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса "корвет" по проекту 5825, и по поручению президента Владимира Зеленского работы по сооружению корвета "Владимир Великий" должны продолжиться.

Предполагается, что строительство главного корабля проекта должно быть завершено в 2023 году. Стоимость его строительства составляет 7,7 млрд грн. Всего планируется построить четыре таких корвета.

Тем более, что сегодня иностранные заказчики готовы инвестировать в проект определенные средства и закупить целую серию таких кораблей. Причем, в случае такой реанимации корабль будет вооружен уже не французскими ПКР Exocet, а украинским "Нептун".

Американские "Айленд" - боевые единицы украинских ВМС

Несколько дней назад на главную базу ВМС в Одессе прибыли два американских катера типа "Айленд", которые были переданы Украине в качестве помощи. Мы только должны установить на них свое вооружение и оснащение, а дальше они станут полноценными единицами отечественных ВМС.

Основные задачи катера типа "Айленд" - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны. Также они будут вести наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству. Катера могут также использоваться для противоминных, аварийно-спасательных, специальных операций.

Island ( "Айленд") Фото Радио Свобода

Катера класса "Айленд" строились на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы для Береговой охраны США. Имеют полное водоизмещение 168 т, длину 34 м, стальной корпус и алюминиевую надстройку. Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость до 29,5 узлов. Экипаж составляет 16 человек, автономность пять суток. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73, моторной лодкой.

"Кроме того, есть возможность установить на них дополнительное оборонительное вооружение - это пакеты возможностей Sea Control и MDA / ISR", - рассказал "Думской" заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко. - Катер очень экономичен, при скорости 12 узлов расход топлива составляет всего 150 литров в час. Таким образом, запасы горючего в 37 тонн позволяют выполнять задачи в течение семи-десяти суток (по стандарту НАТО - это требование для корвета). 30-летняя практика применения катеров в США показала их эффективность в различных погодных условиях морей и океанов".

В высокой эффективности даже "б/у-шных" американских "айлендов" убеждены отечественные сторонники и "москитов", и "корветов". Тем более, что США согласились передать Украине еще четыре аналогичных катера. "Их должны передать на еще более выгодных условиях, чем даже первые два", - сообщил заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Еще в начале июня 2019 года офицеры ВМСУ провели обзор имеющихся в США на хранении катеров и выбрали еще четыре "Айленда", которые смогут пополнить состав нашего флота. Таким образом, Украина станет первой зарубежной страной в составе ВМС, у которой будет находиться дивизион Island. Базироваться эти корабли будут в Одессе, где фактически находится главная база ВМС Украины.

Для Украины подобные морские так называемые "бляхи" - "Айленд" - довольно неплохая перспектива пополнения флота. Будучи в составе береговой охраны США катера комплектовались 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. При поступлении на службу в ВМСУ эти катера могут значительно разнообразить свое вооружение, с учетом тех вызовов, которые сейчас есть в Черном море.

В частности, в простейшем варианте на катере может быть установлен боевой модуль "Катран-М" (БМ-5М01), аналогичный тому, что размещается на МБАК "Гюрза-М". Рассматривают также размещение на катерах ПУ ПКР "Нептун", что переквалифицирует "Айленд" в тип малых ракетных катеров и позволит создать на их базе полноценный ударный дивизион, способный расправиться с любым надводным кораблем в Черном море.

Перспективы в отношении других "морских евроблях"

Датская "Летучая рыба"

Кроме американских "Айленд" Украина также всерьез рассматривает перспективы приобретения "немного подержанных" иностранных боевых кораблей. О подобной заинтересованности иногда рассказывают наши СМИ.

Ранее "Украинский милитаристский портал" рассказывал о заинтересованности наших ВМС в приобретении датских патрульных корветов "Standard Flex 300".

Standard Flex 300

Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) в ежегодном книге об экспортных операциях по продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине минные тральщики в количестве трех единиц. Стоимость этих кораблей оценивается в 102 млн. евро.

Серия из 14 кораблей этого типа строилась с 1985 по 1996 год для ВМС Дании. Его характеристики: водоизмещение (полное) – 480 тонн, длина – 54 м, осадка – 2,5 метра. Силовая установка типа CODAG состоит из турбины LM500 и 2-х дизелей MTU 16V 396TB94. Максимальная скорость - до 30 узлов, дальность хода – 3860 миль (при 18 узлах). Экипаж - до 30 человек в зависимости от конфигурации оборудования.

Корветы оснащены боевой информационной системой от компаний Saab Systems и Terma Elektronik, системой управления вооружением Celchis Tech 9LV 200 и рядом радиолокационных систем. Вооружение модульное, и зависит от задач. "Классический" вариант предусматривает 1 76-мм артустановку Ото Мелара на баке и 2 12,7-мм пулеметы. Дополнительно может быть установлен контейнер StanFlex с ПКР Гарпун (4-8 шт), модуль ПВО под УВП Mk 48 Mod 3 (6-12 контейнеров) RIM-7 Sea Sparrow, торпедные аппараты, а также система постановки минных заграждений на 60 морских мин.

Корветы Standard Flex 300 являются одним из лучших решений в категории цена/качество/функциональность/затраты на эксплуатацию. Это полноценные боевые корабли, которые могут выполнять поисково-ударные функции (в отличие от предыдущих патрульных вариантов), но за счет модульности могут выполнять и другие задач, чем компенсируют отсутствие в составе ВМС специализированных кораблей или судов.

Корветы Standard Flex 300 выбрали Литва и Португалия для наращивания корабельного потенциала своих ВМС (в составе флота Литвы 4 таких корвета, Португалии - 5).

Но, как сообщает "Милитаристский портал": "стоимость полностью оснащенного корабля с боекомплектом (который нужно покупать отдельно) будет составлять не один десяток миллионов долларов. А также повлечет дополнительные средства на подготовку экипажей на соответствующие системы и их эксплуатацию".

Однако корветы Standard Flex 300 или "Flyvefisken" ("Летучая рыба") и сегодня остаются достаточно желанными, но дороговатыми для украинских ВМС.

Американские и британские фрегаты для действий в Черном море

Кроме того, в октябре прошлого года издание "Сегодня" сообщило, что "...руководство США направило через военного атташе своего посольства письмо в Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи ВСУ. Между прочим предлагается поставка украинским ВМС фрегатов класса Oliver Hazard Perry. Корабли могут быть переданы по программе "Избыточное имущество" (Excess Defense Article).

Этот фрегат класса Oliver Hazard Perry - океанский эскортный корабль, предназначенный для противолодочной и противовоздушной обороны. Однако он способен уничтожать и надводные цели с помощью противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon с радиусом действия до 280 км. Фрегаты класса Oliver Hazard Perry строились с 1975 по 2004 год в США, Австралии, Испании и на Тайване. Всего был построен 71 корабль, из которых на ходу остаются как минимум 65. В том числе 29 - в США, по восемь в Турции и на Тайване, по 6 - в Испании и Австралии, 4 - в Египте, 2 - в Польше и по одному - в Бахрейне и Пакистане.

Oliver Hazard Perry

Также недавно сообщалось, что и Великобритания готова продать Украине (если та проявит заинтересованность) корвет типа Severn, который был выведен из состава ВМФ. Его стоимость составляла более 15 млн. долларов за единицу.

Это большой патрульный корвет океанского типа, которые строились для Королевского флота Великобритании (9 корпусов), Таиланда (2 корпуса) и Бразилии (3 корпуса) с 2002 года и по настоящее время. Корабли есть нескольких различных модификаций, отличающихся размерами, архитектурой, системами и оборудованием.

Украину заинтересовал корвет первой серии и о возможности покупки даже велись переговоры. Его ТТХ: водоизмещение – 1700 тонн, длина – 79,5 м, осадка – 3,8 м. Силовая установка представлена 2 дизелями MAN 16V28 / 33D, скорость хода до 20 узлов, дальность хода до 5500 морских миль, автономность – 21 день.

Вооружение минимальное – одна 20-мм пушка и несколько пулеметов различного калибра. Корвет оснащен двумя 7-ми метровыми лодками типа RIB и способен брать на борт дополнительно до 20 человек, имеет вертолетную площадку на корме.

Главное назначение данных кораблей – патрулирование и присутствие в определенных морских районах, поисково-спасательные и гуманитарные операции, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, борьба с пиратством и терроризмом. Корабли данного типа имеют значительный модернизационный потенциал и могут быть переоснащены мощным корабельным вооружением (в том числе ПКР и ЗРК). Также, большие размеры, автономные и дальность хода позволяют выполнять средиземноморские походы и выхода в мировой океан.

Зачем нам нужны старые польские корветы

Летом 2019-го года украинские СМИ сообщили о том, что представители отечественных ВМС осмотрели два польских ракетные корветы проекта 1241 РЕ, что в составе ВМС Польши имели названия ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

Корабли были выведены из боевого состава ВМС Польши 3 декабря 2013-го году и переданы Агентству военного имущества, впоследствии выставлены на продажу стоимостью 800 000 злотых (5400000 гривен). В январе 2019-го года ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) покинули военно-морскую базу ВМС Польши в Гдыне, где находились все это время и отбуксированы на судоремонтный завод Stocznia Remontowa Nauta. Корабли были построены в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске.

ORP Rolnik (437)

В составе Военно-Морских Сил ВС Украины после раздела Черноморского флота СССР находилось три корвета проекта 1241.1Т – "Приднепровье" (U155) и "Кременчуг" (U156), а также были корветы похожего проекта 1241.2 – "Хмельницкий" (U208) и "Ужгород" (U207).

Проект 1241 РЕ – это проект "Молния", серии крупных ракетных катеров. Этот проект имеет довольно неплохие технические характеристики и нес на вооружении 4 пусковых установки ПКР П-15 "Термит". Это для нас и является главным, ведь корвет можно легко переоснастить украинским вооружением.

Отечественный ракетный комплекс ПКР "Нептун" находится на заключительной стадии испытаний, а платформ, на которых можно было бы без проблем разместить корабельную версию "Нептуна", в Украине фактически нет. Вооружать ими "Айленд" скорее всего будет нецелесообразно, а до готовой версии "Лани" или "Веспы" еще довольно далеко. Польские корветы хоть и старые, но могут еще прослужить нашим ВМС, как и автомобили "евробляхи", на которых пришлось нам воевать в начале российской агрессии в Донбассе. Да и стоимость их достаточно привлекательна, поэтому и вызвали они заинтересованность в Украине.

Перспективы не очень яркие и все же

После аннексии Крыма и строительства Керченского моста Россия фактически захватила и Азовское море. События ноября 2018 года, когда при попытке прохода через Керченский пролив была атакована и захвачена украинская корабельно-катерная группа, четко показывают, что Россия на этом не остановится и будет пытаться взять под контроль еще и море Черное. Она и так достаточно часто закрывает определенные участки акватории, на которых проводит мероприятия боевой подготовки своих ВМС. Поэтому в украинском-российском противостоянии назревает новый этап – борьба за Черное море.

К сожалению, как показал опыт, катер "Гюрза-M" не может в полной мере выполнять задачи в Черном море при волнении 3 балла и более, а также весьма ограничены огневые возможности (противотанковый комплекс, который планировался к установке, по определенным причинам туда не подошел).

В результате этого применение МБАКов ограничено лишь Азовским морем и реками, причем с довольно низкими возможностями огневого поражения надводных целей. Кроме того, оказалась неудачной концепция бронирования катера - он получился тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено во время событий в Керченском проливе.

Да и проекты "Лань" и "Веспа", которые Украина еще даже не начала реализовывать – уже давно устарели. "Лань" вообще разработали как проект артиллерийского и патрульного катера еще полтора десятка лет назад, а для "Веспы", которая будет значительно мощнее, не подобрана главная энергетическая установка, а уже потом будут необходимы определенные переработки проекта под новые двигатели. Но и эти проекты никто сегодня не сбрасывает со счетов.

"К сожалению, и "Лань", и "Веспа "- это проекты даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня", - рассказывает заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Украины капитан первого ранга Андрей Рыженко. - Усилия ВМС Украины и отечественного военно-промышленного комплекса сейчас надо сосредоточить на проекте ракетного катера водоизмещением до 400 тонн, который должен нести ракеты, торпеды, артиллерию калибра свыше 40 мм, зенитно-ракетный комплекс для самообороны, БПЛА и, возможно, управляемый многофункциональный дрон".

К сожалению, пока что мы имеем только десяток военных кораблей и небольших катеров, с которыми приходится противостоять гораздо более мощному врагу. Однако есть надежда, что два американских "Айленда", которые только поступили на вооружение наших Военно-Морских сил, являются лишь первой партией из целого ряда будущих поступлений.

Сегодня проблемы приобретения или получения того или иного корабля из-за границы - это не только желание командования отечественного флота и Министерства обороны. Зачастую тут бывают глубоко задействованы вопросы отечественного ВПК и бизнес-интересы определенных групп и всего государства в целом. Однако сейчас как никогда остро встала необходимость быстрого наращивания корабельного потенциала ВМС Украины, на котором держится безопасность южных регионов нашей страны.

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