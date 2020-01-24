Оборона ДАП: раскрыто вероломное убийство Россией военных ВСУ

Российские оккупационные войска нарушили законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством, во время подрыва Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, которая начала новое уголовное производство по факту убийства украинских военных при защите ДАП.

"Офисом генерального прокурора внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о еще одном преступления против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта – нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ОГП установили, что в действиях террористов и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

"20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих Вооруженных сил, оборонявших аэропорт, прекращения огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя, а на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий", – отмечено в сообщении.

В следствие террористы установили взрывчатку в терминале аэропорта. После окончания перемирия боевики взорвали бетонные перекрытия и потолок здания, из-за чего под завалами погибли украинские защитники.

Бои за ДАП

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК, (Нарушение законов и обычаев войны) что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января, когда чтят память героев, защищавших в 2014 году Донецкий аэропорт, в сети вспомнили имена всех 100 киборгов, которые пали в бою или пропали без вести.

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