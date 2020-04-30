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30 апреля • обновлено в 16:47
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Нападали 7 тысяч раз! Названы самые горячие точки на Донбассе

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С начала 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 7000 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований России.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, вдоль всей линии соприкосновения российские наемники продолжают широко применять стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

"Если исходить из характера действий и оперативного построения войск противника, то понятно, что целью вооруженных формирований Российской Федерации на нашей территории является попытка нанести потери ВСУ и не допустить восстановления территориальной целостности Украины, возвращение контроля над временно оккупированными территориями", – пояснил военный.

С начала года наемники Путина более 7000 раз нападали на ВСУ на Донбассе – генерал-лейтенант Кравченко

С начала года наемники Путина более 7000 раз нападали на ВСУ на Донбассе – генерал-лейтенант Кравченко

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые договоренности о прекращении обстрелов, захватчики продолжают вести огонь на поражение по подразделениям ОС. Так, наибольшая активизация противника наблюдается на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме этого, оккупанты не допускают наблюдателей ОБСЕ к проверке собственных военных объектов, ссылаясь на пандемию коронавируса.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что оккупационные войска также не увели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и этими действиями грубо нарушают Минские договоренности.

"Периодически противник осуществляет артиллерийские обстрелы с скрытых огневых позиций, которые, как правило, оборудовании в пределах оккупированных сел и городков. Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, боевики систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры", – подытожил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 28 апреля обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4 на Донбассе. Огонь враг вел из жилых районов оккупированного Золотого-5.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
7000 раз за 4 месяца это 58 раз в день. Ка рат ели, а вы где были в это время? )))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не нападали ,а уган-до-шили, невнятных ВСУшных алка-шей.
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