Наемники России ударили по ВСУ ракетой: заявление Минобороны

С начала суток, 9 мая, российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Луганском и Донецком направлении, применив ракеты.

Враг применил ручные и станковые противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберный пулемет, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута.

На Луганском направлении противник обстрелял позиции ОС в районе Крымского и Хутора Вольного.

Война на Донбассе

Отмечается, что противник выпустил противотанковую управляемую ракету близ Орехового.

На Донецком направлении враг вел огонь по украинским военным возле Красногоровки.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах", – отметил Праута.

Он добавил, что потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.

"Украинские военнослужащие держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки противника ее дестабилизировать", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 8 мая, четыре военных ВСУ получили ранения в зоне ООС. При этом украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

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