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9 мая • обновлено в 15:00
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Наемники России ударили по ВСУ ракетой: заявление Минобороны

2.1т
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С начала суток, 9 мая, российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в Луганском и Донецком направлении, применив ракеты.

Враг применил ручные и станковые противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберный пулемет, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута.

На Луганском направлении противник обстрелял позиции ОС в районе Крымского и Хутора Вольного.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Отмечается, что противник выпустил противотанковую управляемую ракету близ Орехового.

На Донецком направлении враг вел огонь по украинским военным возле Красногоровки.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах", – отметил Праута.

Он добавил, что потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.

"Украинские военнослужащие держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки противника ее дестабилизировать", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 8 мая, четыре военных ВСУ получили ранения в зоне ООС. При этом украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Министерство обороны Украины
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Это вам поздравление с Днем Победы. Чтобы не забывали.
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0
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Может, российские войска ракетки применили, ну, теннистые или пинпонговые. Я вот видел колонну российских войск с ракетками, направляющуюся в сторону Украины. Что характерно, у офицеров теннисные, а у личного состава пинпонговые.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Уже в ООН сообщили, что все погибшие за последнее время в Донбассе мирные жители были на тeppитории ЛДHP. А paгули все сказки про атаки Путина сочиняют
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