На кладбище в Харькове задержали мужчину, который раскапывал одну из могил лопатой.

Соответствующие видео, снятые очевидцем, опубликовал Telegram-канал netipichnyi_kharkov 8 июня (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Мужчина раскапывал могилу на кладбище в Харькове Скриншот

Отмечается, что инцидент произошел посреди дня, а полицейские, приехавшие на вызов, смогли "скрутить" мужчину лишь с посторонней помощью. Нарушитель назвал себя священником.

Как видно на видео, мужчина, раскапывая захоронение, высоко подкидывал землю, выкрикивал проклятья и странные лозунги.

Скриншот

"Зеленский предатель, Путин предатель! Издеваются над народами славянскими!.. Слава Украине, героям слава! Слава России, великой России!" – кричал он.

Задержание мужчины Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Ривне 70-летняя пенсионерка пыталась пробраться на закрытое из-за карантина кладбище через забор, но застряла и кричала о помощи. Женщину спасли.

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