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18 мая • обновлено в 23:06
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На Хмельниччине установили личность 18-летнего Героя ВСУ: оборонял луганский аэропорт

2.8т
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В Хмельницкой области с помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать останки 18-летнего воина ВСУ Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году в Донбассе.

Как сообщает ye.ua, почти шесть лет Герой-десантник из Славуты считался пропавшим без вести. Ведь в конце лета 2014 года военнослужащий перестал выходить на связь, находясь в зоне проведения АТО в луганском аэропорту.

Сергей Тимощук

Сергей Тимощук

ye.ua

Однако 18 мая в Славутском городском совете сообщили, что с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. По информации исполнительного комитета, воин погиб 31 августа 2014 года в бою с российскими оккупантами за луганский аэропорт.

"Очень долгое время продолжались поиски, а несколько месяцев назад появилось подтверждение, но мама отказывалась. Сейчас семья сделала повторно ДНК-экспертизу, которая еще раз подтвердила, что останки принадлежат Сергею Тимощуку. Было решено, что после 22 мая, когда состоится очередное смягчения карантина, мы договоримся об их доставке и проведем захоронение", – рассказал мэр Славуты Василий Сидор.

Отметим, что Тимощук Сергей Владимирович родился 16 сентября 1995 года.

Он служил во львовской воинской части А0284 – 80 аэромобильной бригаде.

Сергей Тимощук

Сергей Тимощук

ye.ua

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
АТО на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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