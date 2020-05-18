В Хмельницкой области с помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать останки 18-летнего воина ВСУ Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году в Донбассе.

Как сообщает ye.ua, почти шесть лет Герой-десантник из Славуты считался пропавшим без вести. Ведь в конце лета 2014 года военнослужащий перестал выходить на связь, находясь в зоне проведения АТО в луганском аэропорту.

Сергей Тимощук ye.ua

Однако 18 мая в Славутском городском совете сообщили, что с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. По информации исполнительного комитета, воин погиб 31 августа 2014 года в бою с российскими оккупантами за луганский аэропорт.

"Очень долгое время продолжались поиски, а несколько месяцев назад появилось подтверждение, но мама отказывалась. Сейчас семья сделала повторно ДНК-экспертизу, которая еще раз подтвердила, что останки принадлежат Сергею Тимощуку. Было решено, что после 22 мая, когда состоится очередное смягчения карантина, мы договоримся об их доставке и проведем захоронение", – рассказал мэр Славуты Василий Сидор.

Отметим, что Тимощук Сергей Владимирович родился 16 сентября 1995 года.

Он служил во львовской воинской части А0284 – 80 аэромобильной бригаде.

Сергей Тимощук ye.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Львове 20 февраля 2020 года простились с военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаилом Турчином, который погиб 5 сентября 2014 на Донбассе.

Без вести пропавшим его считали, начиная с 5 сентября 2014, когда он исчез в Новоайдарском районе Луганской области. Он был похоронен как безымянный Герой в братской могиле.

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