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На Донбассе внезапно разгорелись жесткие бои: ВСУ сообщили о проблемах

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В воскресенье, 13 января, после относительного затишья на Донбассе опять разгорелись бои — в течение суток, в период с 00:00 до 18:00, террористы 10 раз обстреляли позиции ВСУ.

В результате один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток":

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  • дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе населенного пункта Красногоровка;

  • дважды из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;

  • трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Пески;

  • с гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Лебединский.

Также в полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" террористы совершили обстрелы по позициям ВСУ из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Новотошковское.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Скриншот видео

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января на Донбассе террористы три раза нарушили режим прекращения огня. В тот день ВСУ уничтожили одного оккупанта и ранили двоих.

11 января террористы семь раз открывали огонь, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

12 января российские оккупационные войска два раза проводили обстрелы позиций ВСУ, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВооруженные силы Украины
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Какие бои нацисты? Ваш пидор повесился очередной))
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Жуков Жора
Жуков Жора
Пора бы уже поставит ополченцам нормальное вооружение. Чтоб утилизация хохложопых шла веселее. ))
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