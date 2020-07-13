На Донбассе убили украинского военного медика при эвакуации погибшего бойца: еще двое ранены
Враг начал обстрел по группе эвакуации, несмотря на договоренности о прекращении огня
Во время обстрелов погиб военный медик, еще двое бойцов получили ранения
По данным журналиста Андрея Цаплиенко, погибли два человека
Другой журналист Юрий Бутусов уточнил, что тела погибших остаются в руках врага
Группа пыталась забрать тело погибшего накануне защитника, который подорвался на взрывном устройстве
На Донбассе при эвакуации убит военный медик. Фото korrespondent.net.
На Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Группа получила подтверждение режима "Тишина" и отправилась за погибшим воином, однако враг открыл огонь.
Уточняется, что эвакуировать пытались воина, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.
В результате обстрела погиб военный медик, один военный получил ранение, еще один – боевое травмирование.
По состоянию на 21:00, тела погибших и раненых находились на месте обстрела. С наблюдателями ОБСЕ ведутся переговоры об их эвакуации.
Журналист Андрей Цаплиенко в свою очередь уточнил, что погибших – двое.
"Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах", – написал журналист.
По словам Цаплиенко, украинских военнослужащих начали обстреливать с трех сторон.
"Все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – подчеркнул он.
Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, тела погибших остаются в руках противника.
"При ведении разведки в "серой зоне" в районе Горловки подорвался на мине и погиб украинский военнослужащий. Сегодня днем, уведомив миссию ОБСЕ и в сопровождении представителя Центра по контролю и координации, 8 украинских военных вышли к месту гибели военнослужащего с целью забрать тело. Однако получив информацию об эвакуации, российские наемники устроили засаду на указанном месте и обстреляли нашу группу. В результате один военнослужащий погиб, еще один – пропал без вести. Тела погибших остаются в руках противника", – написал он.
"Это преступление – намеренная провокация российских военных. Очевидно, и ОБСЕ и ОЦКК в глазах российских военных уже не являются гарантами каких-либо договоренностей гуманитарного порядка", – добавил журналист.
Ранее появились подробности об одном из украинских военнослужащих, которые погибли 13 июля. Речь идет о бойце 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев Евгении Чумаченко. Он был убит во время вражеского обстрела.
На Донбассе во время вражеского обстрела погиб Евгений Чумаченко. Фото Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев
У Чумаченко остались жена и двое детей.
Facebook штаба ООС
Facebook Юрия Бутусова
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.