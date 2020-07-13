На Донбассе убили украинского военного медика при эвакуации погибшего бойца: еще двое ранены

На Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Группа получила подтверждение режима "Тишина" и отправилась за погибшим воином, однако враг открыл огонь.

Уточняется, что эвакуировать пытались воина, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.

В результате обстрела погиб военный медик, один военный получил ранение, еще один – боевое травмирование.

По состоянию на 21:00, тела погибших и раненых находились на месте обстрела. С наблюдателями ОБСЕ ведутся переговоры об их эвакуации.

Журналист Андрей Цаплиенко в свою очередь уточнил, что погибших – двое.

"Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах", – написал журналист.

По словам Цаплиенко, украинских военнослужащих начали обстреливать с трех сторон.

"Все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – подчеркнул он.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, тела погибших остаются в руках противника.

"При ведении разведки в "серой зоне" в районе Горловки подорвался на мине и погиб украинский военнослужащий. Сегодня днем, уведомив миссию ОБСЕ и в сопровождении представителя Центра по контролю и координации, 8 украинских военных вышли к месту гибели военнослужащего с целью забрать тело. Однако получив информацию об эвакуации, российские наемники устроили засаду на указанном месте и обстреляли нашу группу. В результате один военнослужащий погиб, еще один – пропал без вести. Тела погибших остаются в руках противника", – написал он.

"Это преступление – намеренная провокация российских военных. Очевидно, и ОБСЕ и ОЦКК в глазах российских военных уже не являются гарантами каких-либо договоренностей гуманитарного порядка", – добавил журналист.

Ранее появились подробности об одном из украинских военнослужащих, которые погибли 13 июля. Речь идет о бойце 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев Евгении Чумаченко. Он был убит во время вражеского обстрела.

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб Евгений Чумаченко. Фото Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады Николаев

У Чумаченко остались жена и двое детей.

Facebook штаба ООС

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.