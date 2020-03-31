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31 марта • обновлено в 13:32
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На Донбассе от пули врага погиб сержант ВСУ: названо имя Героя

1.7т
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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.

Об этом вчера сообщило командование ООС, а сегодня на странице бригады в Facebook назвали имя Героя и обнародовали его фото. Известно, что боец был родом из Погребищенского района Винницкой области.

"Боль потери сжимает сердце. Каждая капля крови тех, кто положил свою жизнь ради целостности и независимости Украины не дает нам, живым, морального права пощадить врага. Враг пришел к нам с оружием и будет уничтожен. Вечная слава Героям, имена которых навеки вошли в историю Украины", – написали боевые товарищи погибшего воина.

В зоне ООС погиб боец Владимир Мовчанюк

В зоне ООС погиб боец Владимир Мовчанюк

Кроме этого, о невосполнимой утрате земляка сообщили в Винницкой облгосадминистрации. Отмечается, что младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г. р. погиб во время выполнения боевого задания в районе н. п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Там подчеркнули, что военнослужащий проживал в с. Андрушевка Погребищенского района, служил по контракту с мая 2015 года, был неженат.

"Предварительно, захоронение бойца планируется в родном селе Андрушевка , дата уточняется. Вечная память Герою!" – добавили в ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение 30 марта в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
погибли военные Вооруженные силы Украины ООС
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
дохлый рагуль - это прекрасно! Жаль, что только один((
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
давайте pridurki,за петю за прочих вам дорогих людей,ведь вы их защищаете? они вам vraga обозначили,вы все его увидели в ближнем бою,а сами карманы набивают.а вы voюйте раз ума нет
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"... имени кошевого атамана Костя Гордиенко". Почитала про этого Костя - типичный paгуль-предатель, соратник мазепы. Если у вас такие герои - какое же вы гoвно!
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