На Донбассе наемники РФ обстреляли жилой дом и понесли потери. Фото

Террористы "Л/ДНР" 11 мая один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. В сводке указывается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Крымского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Они использовали станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Война на Донбассе. Иллюстрация Украинская правда

"Украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ООС сообщили, что 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы.

Авдеевка facebook.com/pressjfo.news

Авдеевка facebook.com/pressjfo.news

Авдеевка facebook.com/pressjfo.news

Осколками была повреждена крыша частного дома, но никто из мирных жителей не пострадал.

За 10 мая силы ООС ранили пять российских оккупантов, сообщила разведка.

Как писал OBOZREVATEL, украинские военные боевой группой К-2 54-й ОМБр уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск на Донбассе.

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