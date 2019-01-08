На Черниговщине офицеры ВСУ попали в скандал с алкоголем, руководство отрицает

В Черниговской области четырех офицеров ВСУ разоблачили на пребывании на службе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает военная прокуратура. При этом оперативное командование "Север" заявляет, что данные лица на момент нарушения были уволены с занимаемых должностей.

Сообщение о выявлении правонарушения появилось на сайте Военной прокуратуры Центрального региона. Как утверждается пресс-службой, это произошло 4 января в ходе совместного выезда военных прокуроров Черниговского гарнизона с представителями Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка.

В воинской части, дислоцированной в пгт Гончаровское, они обнаружили заместителя начальника штаба воинской части, командира и заместителя командира танковой роты и командира взвода, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Указанные офицеры, будучи руководителями во время учений на полигоне, должны лично контролировать дисциплину подчиненных военнослужащих. Подобное же нарушение порядка несения военной службы могло привести к чрезвычайным событиям с личным составом и возникновения других рисков", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что каждому из офицеров были отдельно составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 172-20 КУоАП.

В то же время на Facebook-странице оперативного командования "Север" сказано, что указанные лица были уволены из рядов ВС Украины еще 31 декабря 2018 года.

facebook.com/kommander.nord

Отмечается, что военнослужащие систематически не соблюдали условия контракта, нарушали воинскую дисциплину, употребляли алкогольные напитки в служебное время, за что на них неоднократно складывались админпротоколы и проводились служебные расследования.

Также командование утверждает, что никаких учений в соответствующей воинской части на полигоне не проводилось.

"Поэтому горе-военные не имели под контролем подчиненный личный состав и не контролировали ход учений. Нарушители находились в указанном месте в связи со сдачей должности и закрепленного за ними имущества", — написано в сообщении пресс-службы.

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