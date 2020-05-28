Российский пропагандист Евгений Попов, муж одиозной Ольги Скабеевой, заявил, что Россия якобы готова к возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

Неожиданное заявление прозвучало в эфире программы "60 минут" на федеральном канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал Попов во время спора в студии.

Евгений Попов Скриншот видео

На его слова отреагировал на своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. Он увидел в появлении такой риторики на кремлевских каналах признак того, что Россия будет менять свою позицию относительно Донбасса.

"Как так? Вы же не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?" – задался он вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также заявлял, что президент РФ Владимир Путин после уничтожения и разворовывания Донбасса хочет "впендюрить" его обратно нашей стране.

А российский политолог Станислав Белковский сказал, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.

В свою очередь глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что РФ необходимо взять террористические "Л/ДНР" "под временный протекторат".

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