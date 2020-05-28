Главная Новости
28 мая • обновлено в 12:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Муж Скабеевой заговорил о возврате Донбасса в Украину

2.5т
Читать материал на украинском

Российский пропагандист Евгений Попов, муж одиозной Ольги Скабеевой, заявил, что Россия якобы готова к возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

Неожиданное заявление прозвучало в эфире программы "60 минут" на федеральном канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал Попов во время спора в студии.

Евгений Попов

Евгений Попов

Скриншот видео

На его слова отреагировал на своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. Он увидел в появлении такой риторики на кремлевских каналах признак того, что Россия будет менять свою позицию относительно Донбасса.

"Как так? Вы же не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?" – задался он вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Ольга Скабеева Денис Казанский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги