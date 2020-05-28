"Может "белка", разумных причин нет": выживший в массовой "бойне" на Житомирщине рассказал, как все было

Единственный выживший в массовом убийстве в Житомирской области Вадим Федюнин рассказал, что в вечер трагедии разгорались споры за столом.
Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал материал в Facebook.
"Да глупости были. Начали про мусульманство говорить. Помню, говорю – "Толик, ты не прав. Грузины не могут быть мусульманами". Я уже пытался вспомнить – кажется, аджарцы там мусульмане", – вспоминал он.
Вадим Федюнин
Федюнин добавил, что не знает, почему Анатолий Захаренко начал стрельбу.
"Может "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", – высказался выживший.
При этом Федюнин подчеркнул, что никакого сильного конфликта или спора за столом не было.
"Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам. Типа он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили. Толик на самом деле, когда выпьет – хвастун. Во всех разговорах только слово "я", – поделился он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
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