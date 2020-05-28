Главная Новости
28 мая • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Может "белка", разумных причин нет": выживший в массовой "бойне" на Житомирщине рассказал, как все было

  • Вадим Федюнин не знает, почему Анатолий Захаренко устроил стрельбу

  • По его словам, ничего в тот вечер трагедии не предвещало беды

  • Также Федюнин детально рассказал, как Захаренко убивал его друзей

21.9т
Читать материал на украинском

Единственный выживший в массовом убийстве в Житомирской области Вадим Федюнин рассказал, что в вечер трагедии разгорались споры за столом.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал материал в Facebook.

"Да глупости были. Начали про мусульманство говорить. Помню, говорю – "Толик, ты не прав. Грузины не могут быть мусульманами". Я уже пытался вспомнить – кажется, аджарцы там мусульмане", – вспоминал он.

Вадим Федюнин

Вадим Федюнин

Федюнин добавил, что не знает, почему Анатолий Захаренко начал стрельбу.

"Может "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", – высказался выживший.

При этом Федюнин подчеркнул, что никакого сильного конфликта или спора за столом не было.

"Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам. Типа он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили. Толик на самом деле, когда выпьет – хвастун. Во всех разговорах только слово "я", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Массовое убийство на Житомирщине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Массовое убийство на Житомирщине
Место
Украина
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги