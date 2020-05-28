"Может "белка", разумных причин нет": выживший в массовой "бойне" на Житомирщине рассказал, как все было

По его словам, ничего в тот вечер трагедии не предвещало беды

Единственный выживший в массовом убийстве в Житомирской области Вадим Федюнин рассказал, что в вечер трагедии разгорались споры за столом.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал материал в Facebook.

"Да глупости были. Начали про мусульманство говорить. Помню, говорю – "Толик, ты не прав. Грузины не могут быть мусульманами". Я уже пытался вспомнить – кажется, аджарцы там мусульмане", – вспоминал он.

Вадим Федюнин

Федюнин добавил, что не знает, почему Анатолий Захаренко начал стрельбу.

"Может "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", – высказался выживший.

При этом Федюнин подчеркнул, что никакого сильного конфликта или спора за столом не было.

"Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам. Типа он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили. Толик на самом деле, когда выпьет – хвастун. Во всех разговорах только слово "я", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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