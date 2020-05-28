Единственный выживший в массовом убийстве в Житомирской области Вадим Федюнин видел, как Анатолий Захаренко расстреливал его друзей.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал текст в Facebook.

Федюнин сказал, что в тот трагический вечер он ушел спать около 22:30. Первые выстрелы он услышал где-то минут через 10-20.

Вадим Федюнин

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, с*ка". И выстрелы. "Ах ты ж, с*ка". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно… Два выстрела (было вначале – Ред.). Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" – вспоминал Федюнин.

Он рассказал, что видел, как Роман Ханенко вышел из комнаты и обратился к Анатолию Захаренко, который уже вел стрельбу.

"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу… Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. Я начал более резко двигаться, только когда услышал, как он в Рому выстрелил. Я понял, что если он выстрелил в Рому, у меня пробежала реально вся жизнь перед глазами, я понял, что сейчас подохну. При этом я понимал, что не убегу, – поделился мужчина.

Федюнин сказал, что Захаренко был профессиональным охотником. Он стрелял из двустволки, которая перезаряжалась за несколько секунд: "Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов не было".

"Он (Захаренко – Ред.) выстрелил в Рому и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет ружье на себя. Я схватываюсь в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все, в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает", – рассказал он.

Федюнин сказал, что после того, как Захаренко вышел из домика, он выбежал и стал убегать в соседнее село.

"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают… Забегаю я в село... Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет… Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл*дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика", – говорил он.

Федюнин добавил, что полицию вызвал "сотрудник спецорганов", во двор которого он заявился, и где был до приезда правоохранителей.

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