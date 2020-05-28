Единственный выживший в массовом убийстве в Житомирской области Вадим Федюнин видел, как Анатолий Захаренко расстреливал его друзей.
Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову, который опубликовал текст в Facebook.
Федюнин сказал, что в тот трагический вечер он ушел спать около 22:30. Первые выстрелы он услышал где-то минут через 10-20.
Вадим Федюнин
"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, с*ка". И выстрелы. "Ах ты ж, с*ка". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно… Два выстрела (было вначале – Ред.). Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" – вспоминал Федюнин.
Он рассказал, что видел, как Роман Ханенко вышел из комнаты и обратился к Анатолию Захаренко, который уже вел стрельбу.
"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу… Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. Я начал более резко двигаться, только когда услышал, как он в Рому выстрелил. Я понял, что если он выстрелил в Рому, у меня пробежала реально вся жизнь перед глазами, я понял, что сейчас подохну. При этом я понимал, что не убегу, – поделился мужчина.
Федюнин сказал, что Захаренко был профессиональным охотником. Он стрелял из двустволки, которая перезаряжалась за несколько секунд: "Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов не было".
"Он (Захаренко – Ред.) выстрелил в Рому и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет ружье на себя. Я схватываюсь в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все, в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает", – рассказал он.
Федюнин сказал, что после того, как Захаренко вышел из домика, он выбежал и стал убегать в соседнее село.
"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают… Забегаю я в село... Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет… Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл*дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика", – говорил он.
Федюнин добавил, что полицию вызвал "сотрудник спецорганов", во двор которого он заявился, и где был до приезда правоохранителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
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