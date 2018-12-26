Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина

В случае дальнейшей военной агрессии со стороны России в отношении Украины самым уязвимым городом окажется не Мариуполь.

Российское руководство будет пытаться захватить Таврийск и Каховку Херсонской области, так как это почти "безлюдный" район, и там нет большого количества украинских войск, рассказал в интервью OBOZREVATEL российский экономист Андрей Илларионов.

"Мариуполь – это крупный индустриальный центр с полумиллионным населением, с немалым числом капитальных каменных зданий, неплохо укрепленный город. Путин не будет пытаться его захватить. А вот молниеносная "хирургическая" операция по захвату Таврийска и Новой Каховки, по установлению контроля за Крымским каналом – вот это выглядит намного более привлекательно", – считает Илларионов.

Президент России Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер предупредил о новой агрессии Путина. По его словам, об этом свидетельствует значительное усиление военной мощи России в Крыму, Черном и Азовском морях.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман при этом заявил, что, кроме Украины, агрессия Кремля угрожает еще двум странам.