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Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина

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В случае дальнейшей военной агрессии со стороны России в отношении Украины самым уязвимым городом окажется не Мариуполь.

Российское руководство будет пытаться захватить Таврийск и Каховку Херсонской области, так как это почти "безлюдный" район, и там нет большого количества украинских войск, рассказал в интервью OBOZREVATEL российский экономист Андрей Илларионов.

"Мариуполь – это крупный индустриальный центр с полумиллионным населением, с немалым числом капитальных каменных зданий, неплохо укрепленный город. Путин не будет пытаться его захватить. А вот молниеносная "хирургическая" операция по захвату Таврийска и Новой Каховки, по установлению контроля за Крымским каналом – вот это выглядит намного более привлекательно", – считает Илларионов.

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер предупредил о новой агрессии Путина. По его словам, об этом свидетельствует значительное усиление военной мощи России в Крыму, Черном и Азовском морях.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман при этом заявил, что, кроме Украины, агрессия Кремля угрожает еще двум странам.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаАннексия КрымаОбострение в Азовском море
Персоны
Андрей ИлларионовВладимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияКрымНовости Крыма
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Круглов Александр
Круглов Александр
он шел на Каховку а вышел к Хер-сону...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Генштаб РФ объявляет благодарность товарищу Илларионову за ценные разведданные о дислокации украинских войск.))))
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Так он еще и стратег?!! Во как.... И чего такому... добру пропадать - его срочно в АТО направить надо. Он там своим талантам применение найдет - сказки будет на ночь добрабату рассказывать. Под такие сказки укронацикам и спится крепче....
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