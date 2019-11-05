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5 ноября • обновлено в 14:39
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Массово заезжают люди без гражданства: разведка узнала о беспределе в ОРДЛО

2.2т Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска на Донбассе активизировали вербовку лиц без гражданства из других стран с криминальным прошлым.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Командование ВС РФ активизировало мероприятия по вербовке на военную службу в частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ граждан бывших советских республик и лиц без гражданства из других стран", - говорится в сообщении.

Как следствие, в течение октября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях увеличилось количество таких лиц, прибывших через неконтролируемые Украиной участки границы с целью получить по упрощенной процедуре гражданство РФ.

ОРДЛО

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"Многие из тех, кто рассчитывает натурализоваться, получив российские паспорта во время прохождения военной службы в составе российско-оккупационных войск, имеют криминальное прошлое", - добавили в разведке.

Как писал OBOZREVATEL, экс-чиновник Министерства по вопросам временно оккупированных территорий допустил, что ускоренная паспортизация "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" будет останавливать террористов от попыток добровольно сложить оружие.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
То есть, "лица без гражданства из других стран", в том числе и гражданства РФ, приезжают из РФ, чтобы получить гражданство РФ, чтоб попасть в РФ... Что вы там курите?
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