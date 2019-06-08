Машина начальника полиции сбила ребенка: подробности жуткой аварии

Водителю полицейского автомобиля, который в городе Конотоп Сумской области 7 июня сбил ребенка, сообщено о подозрении.

Об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь прокурора области Наталья Науменко. Она подчеркнула, что за рулем находился водитель, работающий в Конотопском отделе, а не начальник полиции. Это, по ее словам, подтверждают свидетели и видео с места инцидента.

Водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям

Фото с места ДТП facebook.com/Semenikhin

Место аварии Facebook Наталя Науменко

"Установлено, что мальчик перебегал пешеходный переход, однако водитель не принял меры по предотвращению наезда", – сказано в сообщении.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК. Прокурор и следователь готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 10-летнего мальчика около 18:30 сбили на пешеходном переходе, его состояние тяжелое.

Комментарии к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом полицейские подстрелили 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова. Ребенок умер умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам. Вскоре их задержали.

Недавно глава Нацполиции рассказал жуткие подробности убийства ребенка, отметив, что о его пулевом ранении стало известно с опозданием.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

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