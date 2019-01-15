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''Мало крови'': экс-главарь ''ДНР'' заговорил о новой войне

1.8тЧитать материал на украинском

В террористической "ДНР" заговорили о новой вспышке войны на Донбассе, назвав это "эффективным инструментом".

Так называемый экс-секретарь совета безопасности ''ДНР'' Александр Ходаковский пытается переубедить население оккупированных территорий, что боевые действия выгодны Украине и Западу. Скриншот поста террориста опубликовал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

"Для Украины война — это временное спасение. Для Запада — это подарок... Очевидно, что война — это эффективный инструмент, от которого глупо отказываться. Так почему ей не быть?" — написал представитель оккупационных войск.

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При этом Ходаковский написал, что 2014 году на Донбассе мало кто верил в начало войны, как и сейчас никто не ожидает эскалации.

Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

Facebook Ходаковский

"И когда мне говорят, что не эта перманентная война, а настоящая, более кровопролитная — штука маловероятная — я спрошу: а в 2014 году мы ее хотели? Кто мог предположить, что мы будем воевать?" — написал террорист.

Ходаковский намекнул на эскалацию войны

Ходаковский намекнул на эскалацию войны

Twitter Денис Казанский

"Ходаковскому мало крови. Хочет еще повоевать", — отреагировал на высказывание боевика Денис Казанский.

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти в "Л/ДНР" пытаются создать у местного населения убежденность в том, что Россия будет выдавать им свои паспорта.

Руководство так называемой народной милиции ''ЛНР'' было проинформировано, что президент РФ Владимир Путин собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических ''республик''.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Денис КазанскийАлександр Ходаковский
Место
УкраинаДонецк
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Мироненко Олег
Мироненко Олег
Ходаковский,это который бывший сбушник по донецкой области?!это и есть настоящий предатель,то биш ССУЧЕННЫЙ.
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