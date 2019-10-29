"Маховик уже запущен!" Журналист разнес отвод войск на Донбассе

В "серую зону" могут попасть около 30 населенных пунктов после разведение сил на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Моторный, отметив, что по информации руководства ООС, вслед за Золотым и Богдановкой, отвод на глубину до двух километров предстоит еще на четырех участках и дальше вдоль всей передовой.

"Это – маховик. Он уже запущен и "несется" подминая все на своем пути. Подминая здравый смысл у "политиков", разрушая чувство самосохранения у сторонников, тех горе-политиков, превращая в управляемых солдафонов, настоящих стальных воинов периода 14-18 лет, шаг за шагом перемалывая на инертную массу мощное (в 14-18 лет) ядро сопротивления российской агрессии, внутренним кремлевским коллаборационистам и предателям", - отметил он.

Иллюстрация. Война на Донбассе Politeka

"Авторы кино именно весь этот комплекс мероприятий называют "путем к миру" (им это явно естественно и выгодно). Но хуже всего, что такую дорожную карту, готовы попробовать, почувствовать на себе, немалая часть страны", - продолжил журналист.

Впрочем, по его словам, есть несколько "но" и "авторы кино" должны об этом точно знать.

"Огромная часть защитников Родины и тех, кто имеет контракт и сейчас держит оружие, добровольцы 14-17 лет, ветераны (несколько волн резерва), и огромное количество гражданских украинцев не воспринимают ни вас, ни ваше кино, ни тот политический инструментарий, которым вы пользуетесь, ни ту быковатую (и тщательно "камуфлированную" каждый раз) манеру поведения (это собирательный портрет), ни ту цель, которую вы так стремитесь достичь (не путайте "мир" с миром, как следствием украинский победы", - подчеркнул Моторный.

По его словам, большинство этих людей, украинцев, не раз смотрели смерти в глаза, не раз плакали, не стесняясь слез, эти люди расчетливые, спокойные (по содержанию) и совершенно здравомыслящие и хладнокровные.

"Ваше "кино" продолжается только потому что эти мужественные и настоящие украинцы, на самом деле, как никто прекрасно понимают цену ошибок и пустого надувания щек. В то же время, именно эта часть украинцев, прекрасно осознает, что происходит на самом деле. Вы, господа режиссеры и исполнители ролей в кино, безусловно, имеете право на попытку, но вам никто не позволит разрушить и растерзать Родину", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Золотое террористы "Л/ДНР" обстреляли украинских добровольцев, поскандаливших с Зеленским.

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