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Люди разбегались: Пушилина жестко унизили во время поездки в Россию

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Приехавшего в Россию на Петербургский международный экономический форум главаря террористов "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина избегали гости и организаторы мероприятия.

Об этом сообщает Telegram-канал "Кремлевский безБашенник", подчеркивая, что с террористом не захотел общаться никто из "серьезных игроков".

"Интересно наблюдать на его токсичность – персонал стендов госкомпаний моментально "растворялся", когда он оказывался поблизости – все боятся санкций", – сказано в сообщении.

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Пушилин на ПМЭФ (слева)

Пушилин на ПМЭФ (слева)

Пропагандистский ресурс "ДАН"

"Проходя мимо главы Внешэкономбанка [ВЭБ.РФ] Игоря Шувалова, Пушилин попробовал пообщаться, но был моментально оттеснен охраной Шувалова", – добавили в Telegram-канале.

Игорь Шувалов на ПМЭФ

Игорь Шувалов на ПМЭФ

Скриншот

Отметим, пропагандистские информационные ресурсы, поддерживающие террористов на Донбассе, в свою очередь написали об успешном визите главаря "ДНР" на российский форум.

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

ПМЭФ

ПМЭФ

Пропагандистский ресурс "ДАН"

Люди разбегались: Пушилина жестко унизили во время поездки в Россию

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пушилин заявил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом, однако только на условиях оккупантов.

Ранее Пушилин подал заявление на получение паспорта Российской Федерации. Вместе с ним документы на гражданство РФ подала его любовница Виктория Талакина с сыном.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
УкраинаДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"фотографии
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