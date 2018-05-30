Скандальных украинофобов пригласили в Бундестаг: названы имена

Немецкие левые организовывают в Бундестаге дискуссию по вопросу прав человека и свободы слова в Украине, среди участников которой заявлены ряд скандальных личностей, известных своей антиукраинской позицией.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Так, в списке приглашенных на мероприятие 17 июня указаны, в частности, мать погибшей в автокатастрофе экс-регионалки Ирины Бережной, Елена Бережная, экс-нардеп Елена Бондаренко, объявленный в розыск главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва, а также обвинявшийся в госизмене скандальный журналист Руслан Коцаба.

"Баланс и различные точки зрения как европейские ценности? Нет. Российское влияние. Очевидно, и не без денег", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пророссийские блогеры были приглашены на конференцию в Европарламенте.