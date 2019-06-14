"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 14 июня, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС. Уточняется, что информация приводится по состоянию на 18:00.

Известно, что вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерии 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ВСУ Народна Правда

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Марьинка, по направлению Александровки и Трудовской.

Террористы вели огонь с 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил три обстрела:

в районе населенного пункта Южное, по направлению шахты имени Гагарина – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Попасной, по направлению Калиново-Борщеватого – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

у населенного пункта Новгородское, по направлению Широкой Балки – из автоматических гранатометов.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сводке.

При этом 13 июня террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее бойцам 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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