"Л/ДНР" развязали кровавые бои: на Донбассе убит украинский воин

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

В нарушение Минские соглашения противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

трижды вблизи Новотроицкого – из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

дважды неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Березового – с станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого – со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевого и неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" устроили кровавые провокации на Донбассе.

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