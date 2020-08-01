"Л/ДНР" нарушили режим тишины и обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За последние сутки террористы 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечено в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

"Одиночные неприцельно обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала недели Украина потеряла трех защитников.