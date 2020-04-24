Главная Новости
24 апреля • обновлено в 21:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Bellingcat заявили о причастности российского куратора Шайтанова к катастрофе MH17

1.8т
Читать материал на украинском

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров, куратор арестованного по подозрению в госизмене и совершении теракта генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, является человеком с позывным "Эльбрус", фигурантом дела о сбитом на Донбассе рейсе MH17 в 2014 году.

Об этом заявляется в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. Отмечается, что полковник Егоров – старший офицер элитного подразделения спецназа ФСБ, известного как Департамент V, преемника элитного подразделения КГБ по подрывной деятельности и спецоперациям "Вымпел". У российского ФСБшника также есть псевдоним Игорь Семенов.

Игорь Егоров

Игорь Егоров

Bellingcat

По данным Bellingcat, в начале войны на Донбассе Егоров был одним из ключевых российских силовиков, направленных на восток Украины для координации военных действий.

Так, в телефонных перехватах, опубликованных Объединенной следственной группой (JIT) в связи с крушением MH17, упоминается куратор ФСБ, который в июле 2014 года базировался в Луганске и имел позывной "Эльбрус".

Он также упоминался в блогах боевиков как один из военных командиров РФ, выполнявших задания в Луганской области.

Кроме того, "Эльбрус" в 2014 году участвовал в операции по аннексии Крыма и получил медаль "За возвращение" украинского полуострова.

Также "Эльбрус" фигурировал в показаниях боевика, который захватил в плен экс-летчицу и нардепку Надежду Савченко. По словам террориста, он передал "Эльбрусу" вещи Савченко.

В Bellingcat пишут, что предположили, что "Эльбрусом" может быть полковник Егоров, в марте 2019 года. Их гипотеза получила подтверждение, когда в ноябре 2019 года JIT опубликовал телефонные разговоры боевиков.

В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли тот с недавно прибывшим командиром "Эльбрусом", которого он знал "с Крымских событий" как офицера "Вымпел-спецназа" ФСБ Игоря.

Он также описывает "Эльбруса" как имеющего особенность речи, подобная которой присутствует и может быть идентифицирована в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ.

Игорь Егоров с дочерью

Игорь Егоров с дочерью

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля СБУ задержала генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. По заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Валерий Шайтанов Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Bellingcat расследование ФСБ Донбасс Боинг МН17 Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
6
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Да..т.еперь фсё!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
опять бла-бла-бла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги