Крымский мост: международник раскрыл план Евросоюза

Европейский Союз специально не противодействовал строительству Крымского моста. Ведь в таком случае их вмешательство могло бы быть одноразовым и закончиться вместе с приостановкой строительства.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Руслан Осипенко. По его словам, теперь же Европа получила повод для бесконечного введения новых и новых санкций против Российской Федерации.

"Его ведь не будут разбирать? Но за него будут накладывать постоянно санкции и ограничения", - пояснил Осипенко.

"То есть как Россия залезла в Крым - попала в ловушку. Так же с мостом - построила его и снова попала в ловушку", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже от моста начали буквально отваливаться куски. Так в воду упал железнодорожный пролет, а в сети тут же напомнили оккупантам об аварийной 256-ой опоре моста, которую при строительстве залатали на скорую руку.

Теперь же, для строительства подъездных дорог к Керченскому мосту, оккупационная власть начала массовое изъятие частных земельных участков.

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