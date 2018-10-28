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Крымский мост: международник раскрыл план Евросоюза

7.7тЧитать материал на украинском

Европейский Союз специально не противодействовал строительству Крымского моста. Ведь в таком случае их вмешательство могло бы быть одноразовым и закончиться вместе с приостановкой строительства.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Руслан Осипенко. По его словам, теперь же Европа получила повод для бесконечного введения новых и новых санкций против Российской Федерации.

"Его ведь не будут разбирать? Но за него будут накладывать постоянно санкции и ограничения", - пояснил Осипенко.

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"То есть как Россия залезла в Крым - попала в ловушку. Так же с мостом - построила его и снова попала в ловушку", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже от моста начали буквально отваливаться куски. Так в воду упал железнодорожный пролет, а в сети тут же напомнили оккупантам об аварийной 256-ой опоре моста, которую при строительстве залатали на скорую руку.

Теперь же, для строительства подъездных дорог к Керченскому мосту, оккупационная власть начала массовое изъятие частных земельных участков.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия КрымаСанкции против России
Персона
Руслан Осипенко
Место
УкраинаСевастополь
Объекты
санкции КрымКрымский мост
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Navalny Aleksey
Navalny Aleksey
Не получается вызвать Россию на драку в Донбассе, потому что ополченцы сами справляются с "непобедимой" шароварной ВСУ, так подпиндосники решили спровоцировать конфликт на Азовском море. Непонятно только - с какой стати надо было спрашивать разрешение у Украины на строительство керченского моста? Или подпиндосники защеканцы чупатые себя уже возомнили чем-то похожим на Америку и хотят, как и америкосы, чтобы их все боялись? Не смешите народ! Утешайте себя, рагули, своею пыхою и на том успагойтесь, бо на те, на чому скакали, на те й сядете своєю голою сракою після того, як віддасте борг за європейські кредити! Сала пихатим хероям !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё таки странное это племя нерабов. Им каждый месяц цены и тарифы поднимают, по полгода сидят без горячей воды, народ нищает с каждым днём, разбегается по всему Миру, а они переживают из-за наших санкций. Ну вот не дэбилы?
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Пигин Макс
Пигин Макс
sokolov ruslan, Россия - самая мирная страна. Мы никогда ни на кого сами не нападали. И ныть мы не привыкли и денег клянчить тоже не умеем. Мы работаем, строим и восстанавливаем то, что ранее разрушила Украина. А на счёт дикости и хамства, советую Вам почитать комментарии украинцев. Да и всё остальное, что Вы написали, это обычные лозунги, которые ежесекундно вдалбливают в вас ваши СМИ.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, все-таки странное племя скрепоносцев. Дикие и хамские нравы, мирно жить с соседями не умеют и не хотят, ноют про "вяличие", а у руля их страны обычный шизофреник, лжец, вор и убийца, тырящий территории соседних стран, шлющий туда убийц и орудия убийства, сидят на природных богатствах, а миллионы прозябают в нищете и т.д. При этом еще пытаются учить других
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Да пусть хоть головой об стенку каждый день бьются или скачут вместе с нацистми бандерами, это никого уже не волнует.
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