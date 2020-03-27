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27 марта • обновлено в 10:58
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Коронавирус может уничтожить "Л/ДНР": медик сообщила о катастрофе

1.6т
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Даже небольшое количество зараженных коронавирусом COVID-19 нанесет непоправимый удар по "Л/ДНР".

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Об этом "Фактам" анонимно рассказала медик, которая работает на оккупированной части Донецкой области.

"Есть ли у нас на самом деле больные коронавирусом, мне неизвестно – статистики или нет, или же ее скрывают. Случаи смертей от атипичной пневмонии и свиного гриппа А (H1N1) наблюдаются. И их примерно на треть больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. Что касается готовности медучреждений к приему пациентов с COVID-19, то даже локальная вспышка – одновременный прием 10 человек с тяжелой формой заболевания, мгновенно истощит имеющиеся запасы, и их нужно будет немедленно пополнить", – сообщил она.

ОРДЛО

ОРДЛО

Медик отметила, что в "республике" не хватает 60% врачей и медицинского персонала.

"Надеюсь, нас спасет… упадок промышленности и… бедность основной массы населения. Те, кто съездил в Европу и прибыл с признаками коронавируса обратно в Донецк, вряд ли пользуются общественным транспортом. Значит, есть надежда, что они не заразят большого количества людей", – подчеркнул она.

Угрозу вируса в "Л/ДНР" также подтвердил директор российского Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

"В Донецке и Луганске ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Пандемия развивается в геометрической прогрессии, поэтому одного зараженного будет достаточно для того, чтобы нанести непоправимый удар по самопровозглашенным республикам", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" скрывают от населения временно оккупированного Донбасса правду об эпидемиологической обстановке.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Война на Донбассе Коронавирус
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Все кто там заболеет, едьте в Крым подлечитесь, вина попейте, в РПЦ зайдите
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