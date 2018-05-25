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Кого убил Стерненко во время покушения на него: появились детали

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Одним из нападавших на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" общественного активиста Сергея Стерненко мог быть экс-боец АТО из 25-й аэромобильной бригады.

Именно его тело было обнаружено полицией на месте совершения покушения.

В частности, так утверждают очевидцы в комментариях на странице Стерненко.

Позже местные СМИ сообщили, что эту информацию якобы подтвердили правоохранители.

Также СМИ назвали имена обоих нападавших.

На данный момент уже известно, что второго нападавшего задержали. Об этом в Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Сотрясение мозга и ссадины: Стерненко рассказал детали нападения

Пострадавший Стерненко провел несколько часов на операционном столе. По данным СМИ, у него серьезная травма руки.

В больнице с ним находится его девушка, журналист "Первого Городского" канала Наталия Усатенко.

Она рассказала, что нападение произошло в тот момент, когда она со Стерненко возвращались домой. По ее словам, несколько дней назад к ним в квартиру ломились неизвестные, а приехавшие на вызов полицейские даже не поднялись к ним, чтобы осмотреть замок.

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В Одессе напали на известного активиста Стерненко

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко.

Ранее 1 мая в Одессе Стерненко выстрелили в затылок.

Персона
Сергей Стерненко
Место
УкраинаОдесса
Объект
Правый сектор
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Чередник Оксана
Чередник Оксана
Обоз, ну вьі же серьезное издание. На фига сведения от "очевидца", которьій даже сам не говорит, что очевидец... Неужели нет более достоверньіх источников?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Да тяжело щас быть титушкой,не то што раньше,менты отмазывали,ни каких последствий за убийства.А щас или гранатой в зубы,или ножом по пузу.Еще и догонят,если включил заднюю!
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