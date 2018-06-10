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"Киллер" Бабченко рассказал, как троллил росСМИ

4.7тЧитать новость на украинском

Участник боевых действий на востоке Украины Алексей Цимбалюк, которого киевский предприниматель Борис Герман якобы нанял для ликвидации российского журналиста Аркадия Бабченко, рассказал журналистам, как троллил росСМИ, распространяющие информацию о фашистах в Украине.

Как отметил Цимбалюк в интервью BBC, именно троллингом он ответил на обвинения российских журналистов.

"Вы понимаете, когда российские СМИ нас начали называть фашистами в 2014 году, в ответ появился определенный троллинг. Все эти "зиги" и все остальное - это просто троллинг, не более того", - прокомментировал он свои фотографии в сети с рукой, вскинутой в нацистском приветствии.

Что же касается так называемых в СМИ ультраправых и нацистских взглядов Цимбалюка, в этом вопросе у ветерана АТО категоричная позиция.

"Господь создал всех людей. Как может одна нация быть лучше другой?" - в ответ поинтересовался он.

Новости
Бабченко ответил Путину по своему "убийству"

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Заказчиком оказался Борис Герман - исполнительный директор завода "Шмайсер". Журналист Владимир Бойко сообщил, что он был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого. Кроме того, является родственником народного депутата Украины V, VI созывов, члена Партии регионов Дмитрия Притыки.

Как сообщал OBOZREVATEL, у СБУ есть еще один задержанный по делу Аркадия Бабченко.

Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А я ему верю. Ну не может человек с такой хитровыделаной мордой лица врать.
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