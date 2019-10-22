Ну что, дело сдвинулось с мертвой точки. Печерскому суду понадобился год, чтобы начать рассматривать дело о защите чести и достоинства. "Киборг" Олег Гервас хочет, чтобы народный депутат Антон Яценко ответил за тяжелейшее оскорбление. По закону.
Именно сегодня, 22 октября, в Печерском районном суде Киева в 15:00 состоится судебное заседание. И очень важно не только побратимам и воинам, прошедшим войну, но и волонтерам и вообще всем неравнодушным "сопровождать" этот процесс. Потому что завтра "убийцей и мародером" может внезапно оказаться любой из вас.
Олег Гервас
Что же произошло? Коротко суть. Сам скандал разразился в конце июня 2018 года, когда нардеп Антон Яценко ("Відродження") оскорбил Олега Герваса - обвинил его в "убийствах мирных жителей и мародерстве".
Одна из злополучных переписок в Facebook
Перепалка в соцсетях могла сойти на нет, если бы Яценко извинился или заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник в комментарии журналистам не только не отказался от своих слов, но и заявил, что обратился в СБУ по поводу угроз его жизни.
А Олег Гервас подал в суд иск о защите чести и достоинства.
Тогда он мне сказал:
"Я не мог поступить иначе. Хочу, чтобы Яценко опроверг те слова, которые уже известны читателям OBOZREVATEL и других сайтов, или же привел доказательства. В том числе того, что я якобы являюсь фигурантом уголовных производств. Он опорочил меня, я хочу правды. Если у депутата есть доказательства – пусть выкладывает, если нет – он должен извиниться. Ну нельзя так! Не может народный избранник безнаказанно поливать грязью.
После демобилизации в сентябре 2015 года я не являюсь фигурантом никаких дел, меня не вызывали в полицию, не допрашивали. Я не единожды спокойно выезжал за границу. И я действительно не могу понять, почему Яценко сделал такое заявление.
Может он считает всех участников АТО на Донбассе преступниками? Может ощущает свою безнаказанность? Может подумал, что я побоюсь подать в суд? Но я то знаю, что у меня нет никаких грехов перед законом.
Когда из-за слов Яценко разразился скандал, друзья из Израиля написали мне: "Что это за бред? Чтобы у нас в Кнессете (парламенте Израиля – прим.) кто-то из депутатов бросил в адрес солдата ЦАХАЛ вот такие слова?! На этом бы закончилась его политическая карьера". ".
Олег Гервас и Антон Яценко
Эпопея длиной в год
Адвокат Олега - Олег Грязон - еще в августе сказал мне, что поражен происходящим:
"Мы подали исковое заявление еще 22 августа 2018 года. И скажу откровенно: за 19 лет я впервые с таким столкнулся - чтобы так долго не открывали производство. Если не хотят открывать, то оставляют без рассмотрения, без движения, находят какие-то недочеты, дают истцу их исправить и т.д. Но тут никто вообще ничего не делал.
В Печерском суде заявили, что слишком большая нагрузка на судей - их стало меньше из-за переаттестации (в этом есть доля правды, но не до такой же степени) и потому судьи просто не успевают открывать производства. Ждите, обязательно откроют, не переживайте.
Впервые я задал вопрос через месяц после подачи искового заявления, потом уже в письменном виде - все это осталось без должного реагирования. Потом появилось сообщение на сайте Высшего совета правосудия, что против Новака - судьи в нашем деле - открыли дисциплинарное производство по обращению нескольких заявителей, в том числе Уполномоченного ВР по правам человека.
И вот во второй половине июля 2019 г. Олег получил из Печерского суда письмо, в котором находилось решение об открытии производства, датированное... февралем 2019 года. Нормального объяснения этому нет. Там уже начали говорить, что виновен секретарь, что это у него так долго документы и тому подобное".
Слова адвоката подтверждает и информация из Единого реестра судебных решений.
15 августа состоялось подготовительное заседание. А рассмотрение по сути с трудом назначили на 22 октября - то есть, на сегодняшний день.
P.S. Удастся ли "киборгу" привлечь к ответственности народного избранника - решит, конечно же, суд. А право гражданского общества (и обязанность) - контролировать этот процесс. Законными способами.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.