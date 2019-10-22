Ну что, дело сдвинулось с мертвой точки. Печерскому суду понадобился год, чтобы начать рассматривать дело о защите чести и достоинства. "Киборг" Олег Гервас хочет, чтобы народный депутат Антон Яценко ответил за тяжелейшее оскорбление. По закону.

Именно сегодня, 22 октября, в Печерском районном суде Киева в 15:00 состоится судебное заседание. И очень важно не только побратимам и воинам, прошедшим войну, но и волонтерам и вообще всем неравнодушным "сопровождать" этот процесс. Потому что завтра "убийцей и мародером" может внезапно оказаться любой из вас.

Олег Гервас

Что же произошло? Коротко суть. Сам скандал разразился в конце июня 2018 года, когда нардеп Антон Яценко ("Відродження") оскорбил Олега Герваса - обвинил его в "убийствах мирных жителей и мародерстве".

Одна из злополучных переписок в Facebook

Перепалка в соцсетях могла сойти на нет, если бы Яценко извинился или заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник в комментарии журналистам не только не отказался от своих слов, но и заявил, что обратился в СБУ по поводу угроз его жизни.

А Олег Гервас подал в суд иск о защите чести и достоинства.

Тогда он мне сказал:

"Я не мог поступить иначе. Хочу, чтобы Яценко опроверг те слова, которые уже известны читателям OBOZREVATEL и других сайтов, или же привел доказательства. В том числе того, что я якобы являюсь фигурантом уголовных производств. Он опорочил меня, я хочу правды. Если у депутата есть доказательства – пусть выкладывает, если нет – он должен извиниться. Ну нельзя так! Не может народный избранник безнаказанно поливать грязью.

После демобилизации в сентябре 2015 года я не являюсь фигурантом никаких дел, меня не вызывали в полицию, не допрашивали. Я не единожды спокойно выезжал за границу. И я действительно не могу понять, почему Яценко сделал такое заявление.

Может он считает всех участников АТО на Донбассе преступниками? Может ощущает свою безнаказанность? Может подумал, что я побоюсь подать в суд? Но я то знаю, что у меня нет никаких грехов перед законом.

Когда из-за слов Яценко разразился скандал, друзья из Израиля написали мне: "Что это за бред? Чтобы у нас в Кнессете (парламенте Израиля – прим.) кто-то из депутатов бросил в адрес солдата ЦАХАЛ вот такие слова?! На этом бы закончилась его политическая карьера". ".

Олег Гервас и Антон Яценко

Эпопея длиной в год

Адвокат Олега - Олег Грязон - еще в августе сказал мне, что поражен происходящим:

"Мы подали исковое заявление еще 22 августа 2018 года. И скажу откровенно: за 19 лет я впервые с таким столкнулся - чтобы так долго не открывали производство. Если не хотят открывать, то оставляют без рассмотрения, без движения, находят какие-то недочеты, дают истцу их исправить и т.д. Но тут никто вообще ничего не делал.

В Печерском суде заявили, что слишком большая нагрузка на судей - их стало меньше из-за переаттестации (в этом есть доля правды, но не до такой же степени) и потому судьи просто не успевают открывать производства. Ждите, обязательно откроют, не переживайте.

Впервые я задал вопрос через месяц после подачи искового заявления, потом уже в письменном виде - все это осталось без должного реагирования. Потом появилось сообщение на сайте Высшего совета правосудия, что против Новака - судьи в нашем деле - открыли дисциплинарное производство по обращению нескольких заявителей, в том числе Уполномоченного ВР по правам человека.

И вот во второй половине июля 2019 г. Олег получил из Печерского суда письмо, в котором находилось решение об открытии производства, датированное... февралем 2019 года. Нормального объяснения этому нет. Там уже начали говорить, что виновен секретарь, что это у него так долго документы и тому подобное".

Слова адвоката подтверждает и информация из Единого реестра судебных решений.

15 августа состоялось подготовительное заседание. А рассмотрение по сути с трудом назначили на 22 октября - то есть, на сегодняшний день.

P.S. Удастся ли "киборгу" привлечь к ответственности народного избранника - решит, конечно же, суд. А право гражданского общества (и обязанность) - контролировать этот процесс. Законными способами.

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