Оккупация шахтерского города Кадиевка (бывший Стаханов) на Луганщине стала возможной благодаря непосредственному участию России и так называемых донских казаков. В результате город стал тыловым штабом незаконных вооруженных формирований.

Об этом заявляется в отчете Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает "Укринформ". Отчет собран на основе свидетельств бывших жителей города, сообщений в СМИ и соцсетях. Касательно Кадиевки было опрошено 27 свидетелей событий.

"Это уже восьмой отчет о захвате разных городов Донбасса. Эти документы помогут не только сохранить свидетельство о преступлениях вооруженных формирований РФ на нашей территории, но и позволят привлечь преступников к ответственности, а пострадавшим получить компенсации. Отчет можно использовать для полноценного расследования следователями Международного уголовного суда. Часть из этих материалов уже стали материалами дел в Европейском суде по правам человека", – отметил координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда.

Кадиевку на Донбассе захватили военные РФ Коллаж

Он добавил, что над отчетом эксперты работали полгода. "Это был для нас вызов, потому что Кадиевка остается на оккупированной территории. В отчете говорится о событиях 2014–2015 годов, когда были жестокие проявления насилия – пытки, убийства, обстрелы жилых массивов", – сказал правозащитник.

Так, в августе 2014-го оккупантами были обстреляны жилые районы города.

"Мы создали карту, на ней можно увидеть, что места обстрелов – микрорайоны Ромашка и Стройгородок – находятся достаточно удалено от дислокации военных, и на самом деле в этот период Кадиевка стала тыловым штабом незаконных вооруженных формирований, подконтрольных РФ.

Мы насчитали 17 пунктов, где они размещались, в двух из них содержались пленные. Мы предполагаем, что их использовали в качестве живых щитов от обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности микрорайон Ромашка был обстрелян, по свидетельствам очевидцев, из города Калинове, которое было и остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Мы предполагаем, что эти обстрелы проводились именно оккупационными войсками с целью нагнетания страха и ненависти к Украине", – рассказал Беда.

Он назвал имена людей, которые должны быть привлечены к суду. Среди них Николай Козицын – русский, уроженец Новочеркасска, который руководил группировкой донских казаков, Кузовльов Сергей Юрьевич (псевдоним "Тамбов") – генерал-майор вооруженных сил РФ, с Кадиевки руководил боевыми действиями.

Во время событий 2014-2015 годов в Кадиевке пропало без вести много людей. Установлено до 10 человек, но на самом деле их гораздо больше.

В свою очередь Евгений Шляхтин, бывший пленник и житель Кадиевки, рассказал, что 21-22 июля 2014 года, когда город уже был полностью оккупирован и в него вошли около 1,5 тысячи донских казаков, начались облавы на проукраински настроенных людей.

"31 июля в мой рабочий кабинет ворвались 6 автоматчиков с нашивками "Новороссия", "Россия", избили, арестовали, пытали. Затем было 30 суток пыток и допросов. И в течение этого времени мимо меня прошли около 200 человек, об одном я точно знаю, что его жестоко пытали и он погиб. Все эти люди были гражданские", – рассказал Шляхтин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в ОБСЕ заявили, что новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 13-14 мая.

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