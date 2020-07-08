Из "ЛНР" слили личные данные еще одного наемника. Фото
В сети показали личные данные террориста "ЛНР".
В сети обнародовали личные данные террориста "ЛНР", в том числе подробное описание состояния его здоровья.
Их в Twitter опубликовал пользователь Danylo Khren. Речь идет об Игоре Андриенко 1971 года рождения.
В сеть слили личные данные террориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren
На снимках есть данные "паспорта и военного билета ЛНР", а также заключение врачей о болезнях, которые были обнаружены у наемника.
В сеть слили личные данные террориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren
"Малость про медицину и уважение к "ветеранам". Ты воюй, солдатик. Пока не кончишься. Никаких социальных гарантий. Больше ответов у "полковника" Гратова. Ну и не забудь написать в спортлото", – написал автор поста.
В сеть слили личные данные террориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren
В сеть слили личные данные террориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren
В сеть слили личные данные террориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren
Twitter Danylo Khren
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились документы, в которых Аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комитет по обороне нелегитимной Госдумы РФ отказал в помощи скандальному террористу, "полковнику ДНР" Валерию Гратову.