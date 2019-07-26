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Испугались собственных террористов: в России засуетились из-за паспортов для Донбасса

12.9т Читать материал на украинском

На временно оккупированных территориях Донбасса резко увеличилось количество отказов в предоставлении гражданства России террористам, которые воевали на ее стороне против ВСУ.

Это связано с тем, что страна-агрессор опасается проникновения на свою территорию преступников, имеющих опыт ведения боевых действий. Такую информацию обнародовали на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"Региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в том числе военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – говорится в сообщении.

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Паспорта РФ на Донбассе

Паспорта РФ на Донбассе

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Вместе с тем, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства.

Однако в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях, проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства. Они рассчитывают на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну от разведки ВСУ и не такое услышать можно, что то, а сочинять они умеют.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной фейк от украинской "разведки". Успокойтесь, всё идёт своим чередом, паспорта всем достанутся))))))
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Пигин Макс, так бамбасятины сами захотели войну, поэтому она идёт у них. В других областях раша провокаторов гнали взашей, которые призывали отделяться от Украины. В Одессе их спалили нафик. А бамбасятина повелась на провокации и кричала , чтобы пукло ввело войска. Пусть теперь вымирают.
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Makc Махов
Makc Махов
Сиромашенко Александр, у тебя что мозг что руки, под хер заточены. Бгггггаааа
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