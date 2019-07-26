Испугались собственных террористов: в России засуетились из-за паспортов для Донбасса

На временно оккупированных территориях Донбасса резко увеличилось количество отказов в предоставлении гражданства России террористам, которые воевали на ее стороне против ВСУ.

Это связано с тем, что страна-агрессор опасается проникновения на свою территорию преступников, имеющих опыт ведения боевых действий. Такую информацию обнародовали на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"Региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в том числе военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – говорится в сообщении.

Паспорта РФ на Донбассе "Информационное сопротивление"

Вместе с тем, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства.

Однако в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях, проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства. Они рассчитывают на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

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