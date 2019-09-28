"Признался, что нацист..." Командир "Грузинского легиона" рассказал об иностранцах на Донбассе

Воевать за Украину на Донбассе приезжают граждане Индии, Бразилии, Пуэрто-Рико, США, Великобритании, Мексики, Японии и других стран.

О том, что побуждает иностранцев выступить против агрессии России, в эфире ObozTV рассказал боец АТО, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

"Я могу назвать очень много национальностей, которые были в "Грузинском легионе". К нам приезжал человек из Индии, из Дели. Из Японии у нас было три человека. Бразилия. Пуэрто-Рико. Само собой, Соединенные Штаты. Из США была самая большая группа людей, которые помогали и помогают Украине. Очень много ребят приезжали из Британии. Из Мексики был человек…", – поделился Мамулашвили.

По его словам, в основном это профессиональные военные, многие из которых прошли миссии Афганистана и Ирака.

"Эти ребята довольно долго обучали некоторые украинские батальоны", – уточнил он.

Нациста из Норвегии отправили восвояси

Мамулашвили особо отметил, что он как командир подразделения лично проводил беседы с каждым новобранцем.

"Индивидуально говорил с каждым, чтобы понять, что этот человек не приехал просто убивать. Это для нас неприемлемо", – подчеркнул военный.

Он признал, что случались подобные прецеденты.

"Такой человек был, скажем, из Норвегии. Он сразу признался, что нацист и приехал убивать людей. На какой стороне воевать – ему было безразлично… Мы таких людей сопровождаем обратно, чтобы они не натворили чего-нибудь", – заверил Мамулашвили.

"И было несколько прецедентов, когда приезжали люди – и не понимали, почему они приехали. Это были профессиональные военные, но мотивации – той, которую я хотел у них видеть – у них не было", – добавил он.

Японец приезжал вернуть России "долг" за Курилы

В качестве другого примера Мамулашвили привел бойца из Японии.

"Он свою мотивацию объяснил. Он сказал, что Япония подверглась такой же агрессии, как и Украина сегодня. Упоминал и Курильские острова, часть, которую Россия отрезала от Японии. На подсознательном уровне они знали, что должны вернуть "долг" России", – рассказал он.

Иностранцы приезжают на Донбасс воевать за Украину Flickr.com/ministryofdefenceua

Ранее OBOZREVATEL писал о каминг-ауте 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который публично заявил, что является геем. Давыденко признался, что пошел на войну из-за своего любимого, служившего в армии и погибшего под Луганском в январе 2015 года.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!