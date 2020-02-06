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7 февраля • обновлено в 07:39
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"Гражданская война?" Новым "премьером" "ДНР" стал россиянин

64.4т
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Новым и. о. "премьер-министра" так назвываемой ДНР стал гражданин России Владимир Пашков, который до 2015 года работал вице-губернатором Иркутской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. Он добавил, что его предшественник на посту в "ДНР" – Александр Ананченко – тихо исчез.

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"Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. "премьера" уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут", – отметил Казанский.

Владимир Пашков стал премьером "ДНР"

Владимир Пашков стал премьером "ДНР"

Новости Иркутска

При этом он добавил, что Россия больше не скрывает свою власть в "ДНР".

"Теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, лишь в конце ноября минувшего года СМИ, подконтрольные террористам "ДНР", начали публиковать фото "премьер-министра республики" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Война на Донбассе
Тег
Новости ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ПАТАМУ ШО Донбасс -Россия!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
K0ksov Micha, Мойша израельський!! =)) А ИсраЭль-это Паластина!!! =))
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Nubis Roman
Nubis Roman
так и первым был россиянен , потом поменяли на местного
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Донбасс-Россия, Крым-Россия и только Косово-Сербия!
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