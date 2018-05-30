Экс-боец АТО получил $15 тыс. за покушение на Бабченко - СБУ

СБУ установила, что за денежное вознаграждение $15 тыс. российского журналиста Аркадия Бабченко планировал убить экс-боец АТО .

Как заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, ведомство установило причастность ФСБ к покушению.

"Российские спецслужбы завербовали украинского гражданина Г. который за деньги согласился найти исполнителей убийства. Он предложил своему знакомому из числа бывших бойцов АТО за $30 тыс. убить журналиста Бабченко. Как задаток, гражданин Г. передал исполнителю задаток $15 тыс. Всего гражданин Г. получил от российских спецслужб $40 тыс." - заявил Грицак.

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При этом уточняется, что $10 тыс. он оставил себе как организатору".

Кроме того, Грицак рассказал, что организатор планировал убить в Украине 30 человек, отметив, что спецслужбы располагают информацией об именах.

Устранение Бабченко должно было стать пробным в ряде убийств. Российские спецслужбы поставили задачу организатору нелегально закупать за их средства оружие и боеприпасы с целью "закладки таких баз на территории центральной части Украины".

Грицак добавил, что был заказ на 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки, "неограниченное количество патронов", боекомплекты для АГС, минометные мины.

"Это все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий", - подчеркнул он.

Также, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что АТОшник, который якобы стрелял в Бабченко, будет проходить в деле как свидетель.

"Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование, а также даже фото, которое должно было привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе", - отметил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией.