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Экс-боец АТО получил $15 тыс. за покушение на Бабченко - СБУ

30.7тЧитать новость на украинском

СБУ установила, что за денежное вознаграждение $15 тыс. российского журналиста Аркадия Бабченко планировал убить экс-боец АТО .

Как заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, ведомство установило причастность ФСБ к покушению.

"Российские спецслужбы завербовали украинского гражданина Г. который за деньги согласился найти исполнителей убийства. Он предложил своему знакомому из числа бывших бойцов АТО за $30 тыс. убить журналиста Бабченко. Как задаток, гражданин Г. передал исполнителю задаток $15 тыс. Всего гражданин Г. получил от российских спецслужб $40 тыс." - заявил Грицак.

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При этом уточняется, что $10 тыс. он оставил себе как организатору".

Кроме того, Грицак рассказал, что организатор планировал убить в Украине 30 человек, отметив, что спецслужбы располагают информацией об именах.

Устранение Бабченко должно было стать пробным в ряде убийств. Российские спецслужбы поставили задачу организатору нелегально закупать за их средства оружие и боеприпасы с целью "закладки таких баз на территории центральной части Украины".

Грицак добавил, что был заказ на 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки, "неограниченное количество патронов", боекомплекты для АГС, минометные мины.

"Это все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий", - подчеркнул он.

Также, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что АТОшник, который якобы стрелял в Бабченко, будет проходить в деле как свидетель.

"Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование, а также даже фото, которое должно было привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе", - отметил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
СБУ красавчеги. Аркашке Оскар надо дать, отлично сыграл роль зашкваренного укроупорыша. Как рыдала фся усраина, сколько укропердаков разорвало в клочья.
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Корнилов Сергей
Корнилов Сергей
Павлов Дмитрий, а ты наверное обосрался от досады
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Очень показательно, что убийцей вызвался быть бойцун из АТО, неединожды уже убивавший безоружных женщин и детей на Донбассе, поэтому застрелить ни в чём не повинного мужчину для него вообще, как два пальца...
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Д Алексей
Д Алексей
АЛЕНИНА,смотри 112 канал, Бабченко ЖИВОЙ с Луценко дает интервью,ахахаха. Спалили винторогих, организатор задержан, СБУ сработало на 12 баллов!
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2 из 3 ответов | показать все
петлюра семен
петлюра семен
Миценко Андрей, не только лысый сядет но и такие как ты гандоны шавки жополизы путинские
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Д Алексей
Д Алексей
Миценко Андрей, хуйло в Гааге отвечать будет, если доживет..
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