Двигатель упавшего Ан-26 был крайне изношен: Бутусов обнародовал документ
На июнь 2020 года левый двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов – на 589 часов больше, чем допустимый максимум
Ресурс двигателя был продлен специалистами завода "Мотор Сич" до 5 июня 2021 года и 2550 летных часов
Правому двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы, вместо этого он прошел 1662 часа и 20 лет
У левого двигателя разбившегося самолета ВСУ Ан-26 был превышен срок службы.
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на официальное заключение по состоянию двигателей самолета от ГП "Антонов", которое с 10 до 20 августа 2020 года выполняло работы по продлению ресурса судна (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).
"Двигатель АИ-24ВТ № Н474ВТ128 был изготовлен 30.12.1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003 году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов – на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом", – написал он.
Согласно документу, в июне 2020 года ресурс двигателя Ан-26 с бортовым номером 76 был продлен специалистами завода "Мотор Сич" до 5 июня 2021 года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено по документам по эксплуатации в СССР.
Проблемы могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26. № Н441ВТ050 был изготовлен в 1974 году. Он прошел пять капитальных ремонтов, последний – в 1993 году на "Мотор Сичи". После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от "Мотор Сичи".
"Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода "Мотор Сич", проверяли состояние двигателя, и выносили решение – годен. Такой типичный "русский авось". Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие директоры и инженеры на авиазаводах "Антонова" и "Мотор Сич", которые своими подписями и бумажками прикрывают военное начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность", – отметил Бутусов.
По его словам, продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020 года стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция "делать ремонт на бумаге" привела к трагедии.
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