Два года без Шеремета: что известно о расследовании "дела чести"

Ровно два года назад в центре Киева был убит журналист Павел Шеремет. Автомобиль, в котором он ехал на работу взорвался на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Расследование дела застопорилось. И коллеги Павла, и общественность продолжают требовать от правоохранителей и руководства Украины, которое считает дело Шеремета "делом чести", результатов: назвать заказчиков и исполнителей.

OBOZREVATEL решил напомнить, что известно о деле и как продвигается следствие.

С самого утра на перекрестке Франко и Хмельницкого в Киеве многолюдно. Коллеги Шеремета, правозащитники и даже посол США Мила Йованович пришли почтить память погибшего на этом месте журналиста Шеремета.

За два года с момента трагедии, следствие так и не назвало фамилий – самого главного, что от него требуют все.

"Это причиняет боль не только родным и близким Павла, его друзьям и коллегам. Отсутствие прогресса в этом резонансном деле – это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", – считают в Национальном союзе журналистов Украины, который накануне выступил из соответствующим заявлением к властям.

В 2017 году президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании.

"Мне так же болит, как и большинству из вас. Я так же с вами требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла", – заявлял Порошенко.

В своем письме к Amnesty International 19 мая 2017 министерство внутренних дел Украины сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".

В полиции же отметили, что следствие рассматривает пять версий убийства Шеремета:

- преступление совершено из-за профессиональной деятельности в России и Белоруссии;

- ошибка в объекте преступления (готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы, именно в ее машине находился Шеремет);

- профессиональная деятельность в Украине – за критические публикации в издании "Украинская правда" и работу на радио "Вести";

- усилия по дестабилизации ситуации в государстве;

- конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета – семейное, коммерческое и финансовое положение.

По большому счету – это и есть результат расследования за два года.

Напомним, что OBOZREVATEL опубликовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы подозреваемые, которые заложили взрывчатку под авто Притулы.

Это видео позволяет предполагать, что взрывчатку под место водителя в красную Subaru около 2:40 ночи закладывала женщина, которая действовала совместно с мужчиной. Правоохранители тогда также сообщили, что записи свидетельствуют о том, что в течение нескольких дней до совершения преступления неизвестные вели подозрительную активность возле дома Шеремета и проводили фото и видеосъемку.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что следствие проанализировало более 150 терабайт информации с камер наблюдения возле дома, где жил Павел Шеремет.

"Когда мы опубликуем фоторобот убийц, это будет означать, что мы в тупике", - добавил он.

В то же время в мае 2017 года журналисты из проекта "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали фильм-расследование "Убийство Павла".

Они проанализировали видео с камер наблюдения из домов вокруг места преступления. Авторы фильма обнаружили, что на месте подготовки преступления накануне ночью находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

Только после публикации фильма Национальная полиция допросила Игоря Устименко, но его отпустили и дополнительных вопросов к нему нет.

Сам же Устименко не дал журналистам четкого ответа, что он делал возле дома Шеремета.

Одна из авторов фильма Анны Бабинец говорит, что "следственная группа, состоящая из представителей Национальной полиции, СБУ и Генпрокуратуры была не очень хорошо сработанной: не всегда одна часть группы делилась с другой полученным видео с камер наблюдения, не хватало координации работы".

Генеральный прокурор Украины, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования убийства Шеремета, признался, что новой информации у него нет.

"По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала "1+1" несколько месяцев назад.

С октября прошлого года получить информацию о ходе следствия стало еще сложнее. Полиция получила через суд разрешение закрыть всю информацию по этому делу. Как пояснял тогда Аваков, "следствие не может проходить под видеокамерами и под постоянным наблюдением свободных фрилансеров-журналистов".

По его мнению, некоторая закрытость необходима "для обеспечения результата и эффективности".

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. За свою журналистскую карьеру работал ведущим еженедельной аналитической программы "Проспект" Белорусского ТВ, главным редактором "Белорусской деловой газеты", заведующим белорусского бюро Общественного российского телевидения (ОРТ - впоследствии "Первый канал") и собственным корреспондентом ОРТ в Белоруссии, специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ ОРТ, шеф-редактором российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".

Журналист часто фигурировал в СМИ как представитель оппозиции режиму белорусского президента Лукашенко. В 2005 году журналист был инициатором создания информационно-аналитического сайта "Белорусский партизан". В 2010 году Павла Шеремета лишили гражданства Белоруссии. В качестве официальной причины в документах указывалось наличие у журналиста гражданства РФ, хотя, как отмечалось в прессе, белорусские законы не запрещали второе гражданство.

С 2012 года Павел жил в Украине. Последние годы работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".