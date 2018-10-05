''Другой возможности не было'': Янукович просил Путина о введении войск в Украину

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в 2014 году действительно попросил президента России Владимира Путина ввести войска в родную страну, поскольку якобы не имел другого выхода.

Такое заявление сделал бывший адвокат Януковича Александр Горошинский во время выступления в судебных прениях по делу о государственной измене своего экс-подзащитного, сообщает Укринформ.

"В феврале произошел фактически незаконный захват власти, его (Януковича. — Ред.) преследовали... Он знал тогда о двух юридических составляющих — соглашении о мирном урегулировании кризиса и договоре о дружбе с Российской Федерацией. Президент обращался к странам-гарантам, которые подписывали соглашение (о мирном урегулировании. — Ред.)... Звонил, но поручители эти исчезли. И есть вариант обратиться в другую страну. Что должен был делать президент? У него другой возможности не было", — утверждает Горошинский.

Он отметил, что сейчас Россию называют агрессором, и она действительно аннексировала Крым, но в то же время высказал мнение, что Янукович по состоянию на февраль-март 2014 года якобы реализовал все юридические возможности, которые мог.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Горошинский назвал причину отказа от подписания Ассоциации с ЕС в 2013 году. По его словам, это объясняется феноменальными умственными способностями Януковича. Адвокат сказал, что беглый экс-президент наперед знал о якобы экономической невыгодности этого соглашения.