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"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои

2.3тЧитать материал на украинском

Под оккупированным Донецком развязались жесткие бои. Слышна стрельба в районе треугольника "ДАП - Ясиноватая - Авдеевка".

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, заявив, что применяется стрелковое и тяжелое вооружение. Очевидцы пишут, что в районе буквально "трясутся дома" и таких боев они уже не помнят давно.

Также сообщается, что, вероятно, под обстрелы попали жилые дома, поскольку в их сторону направились пожарные машины с сиренами. "Давно такого не было", "Слышат все районы, война с разных сторон", "Страшно", "Сильно громко", - пишут они.

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В свою очередь ресурсы оккупантов утверждают, что якобы бойцы ВСУ "обстреливают территорию аэропорта" с применением тяжелой артиллерии, а сами оккупанты "держат оборону на своих позициях".

"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои
"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Из интервью Мужеловского: "Когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна. Кстати, это стало как раз отправной точкой нанесения белых полос на технику – для того, чтобы понимать, свои войска или чужие, наша это колонна или не наша»,
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Давно котлов не было..Хрюклы сами лезут в котел..
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