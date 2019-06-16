"Дома трясутся! Страшно!" Под Донецком развязались жесточайшие бои

Под оккупированным Донецком развязались жесткие бои. Слышна стрельба в районе треугольника "ДАП - Ясиноватая - Авдеевка".

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, заявив, что применяется стрелковое и тяжелое вооружение. Очевидцы пишут, что в районе буквально "трясутся дома" и таких боев они уже не помнят давно.

Также сообщается, что, вероятно, под обстрелы попали жилые дома, поскольку в их сторону направились пожарные машины с сиренами. "Давно такого не было", "Слышат все районы, война с разных сторон", "Страшно", "Сильно громко", - пишут они.

В свою очередь ресурсы оккупантов утверждают, что якобы бойцы ВСУ "обстреливают территорию аэропорта" с применением тяжелой артиллерии, а сами оккупанты "держат оборону на своих позициях".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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