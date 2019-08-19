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"Добивали раненых в Иловайске": от Зеленского потребовали признать войну с РФ

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Новые доказательства участия российских регулярных войск в боях за Иловайск в 2014 году не могут быть использованы как аргумент в суде против России, но войну нужно признать.

"За 5 лет мы не предъявили России обвинения", – заявил в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Пока от господина Зеленского мы не услышим четкое определение тому, что происходит на Донбассе, мы не сдвинемся с мертвой точки, мы не закончим эту войну. Ее можно закончить по тихому, в договорняке, но этот договорняк будет не в пользу Украины", – заявил он.

"В Гааге мы подали иск по двум вопросам: нарушение прав и свобод крымскотатарского народа и финансирование и поддержка незаконных вооруженных бандформирований. Но не по поводу военного присутствия России на территории Украины", – подчеркнул эксперт.

Бои под Иловайском, иллюстрация

Бои под Иловайском, иллюстрация

Google Images

В этом контексте он добавил, что наличие незаконных вооруженных бандформирований "во всем мире рассматривается как признак гражданского конфликта, внутреннего противостояния в стране".

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По его словам, существует масса доказательств агрессии России против Украины, а также множество живых свидетелей. "Тот же генерал Хомчак. Он же лично разговаривал с командирами российских частей, которые держали в кольце Иловайск, он же лично отдавал приказ на начало выдвижения колонны. Он может в суде сказать: мы знаем номера частей, мы знаем количество и так далее".

"Обнаруженный танк – это еще не аргумент. Для меня большущий аргумент – это выводы Комиссии по правам человека ООН, которая подтвердила 80 фактов добивания наших военных военными Российской Федерации в Иловайске. Когда наши военнослужащие были лишены боеспособности, россияне шли по полю и добивали раненых. Это официальный документ ООН. Но у нас об этом все помалкивают", – заметил Жданов.

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Как писал OBOZREVATEL, группа британских расследователей Forensic Architecture нашла новые доказательства участия российской армии в боях на Донбассе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Бои за Иловайск
Персоны
Олег Жданов Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "он же лично отдавал приказ на начало выдвижения колонны". Да ладно? На выдвижение? По моему первые части укровоийска выходили по коридору нормально, потом некоему Хомчаку пришла в голову "гениальная" идея - а не устроить ли "прорыв" зеленого коридора. И отдал приказ прорываться с боями. Собственно за что боролись на то и напоролись.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Давно уже пора. Объявить войну, прекратить торговлю, транзит. И тихонечко повеситься не дожидаясь "апоплексического удара табакеркой" :)
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"это выводы Комиссии по правам человека ООН, которая подтвердила 80 фактов добивания наших военных военными Российской Федерации в Иловайске." Не звезди, свидомый ублюдок, ничего подобного никакая комиссия ООН не подтверждала. А слова Хомчака это вообще курам на смех, с командирами российских частей он разговаривал, номера частей они знают.Номера частей секретом не являются
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