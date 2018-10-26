Конфликт в Азовском море: эксперт рассказал, как ЕС унизил Россию

Угрожая России новыми санкциями из-за ситуации в Азовском море, Европейский союз демонстративно унижает Кремль.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Руслан Осипенко. Он также назвал политику ЕС по отношению к конфликту на Азове выверенной и очень умной.

"Фактически, это такая виртуальная дипломатия канонерок, когда демонстрируют: если вы сделаете шаг сюда или сюда, то будут вот такие последствия", - пояснил Осипенко.

По его мнению, угроза санкциями будет влиять на Россию намного больше, чем непосредственно введение Европой самих санкций. Ведь скорее всего, санкционные ограничения будут незначительными и легко преодолимыми.

"А вот угроза санкциями - это уже моральное унижение для Кремля. Что за ними смотрят, наблюдают за их действиями, их связывают по рукам и ногам, не дают сделать шаг. То есть они уже не могут спокойно разрабатывать и внедрять в жизнь какую-то тактику - за ними наблюдают", - подчеркнул международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины озвучили сумму убытков, понесенных Украиной из-за российской агрессии в Азовском море.

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