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Конфликт в Азовском море: эксперт рассказал, как ЕС унизил Россию

3.5тЧитать материал на украинском

Угрожая России новыми санкциями из-за ситуации в Азовском море, Европейский союз демонстративно унижает Кремль.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Руслан Осипенко. Он также назвал политику ЕС по отношению к конфликту на Азове выверенной и очень умной.

"Фактически, это такая виртуальная дипломатия канонерок, когда демонстрируют: если вы сделаете шаг сюда или сюда, то будут вот такие последствия", - пояснил Осипенко.

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По его мнению, угроза санкциями будет влиять на Россию намного больше, чем непосредственно введение Европой самих санкций. Ведь скорее всего, санкционные ограничения будут незначительными и легко преодолимыми.

"А вот угроза санкциями - это уже моральное унижение для Кремля. Что за ними смотрят, наблюдают за их действиями, их связывают по рукам и ногам, не дают сделать шаг. То есть они уже не могут спокойно разрабатывать и внедрять в жизнь какую-то тактику - за ними наблюдают", - подчеркнул международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины озвучили сумму убытков, понесенных Украиной из-за российской агрессии в Азовском море.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против России
Персона
Руслан Осипенко
Место
Украина
Объекты
Азовское мореЕСсанкции УкраинаРоссия
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Как МВФ унижает Украину он не расскажет?))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Олле Лукое,а не эксперт,как ребенок рассуждает,баранам надо давно понять,что за эти годы,кто хотел с РФ работать тот и продолжает не смотря на попукивание всякой пиздобратии типа пшеков и проеболтов,немцы с французами локализовали свое производство в РФ ,а без пшекских яблок и проеболтских шпротов обойдемся,отсосите и вы рагули.
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